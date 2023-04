Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi: "A me i normodotati non piacciono”, prima gaffe hot della conduttrice

Ilary Blasi lo ha rifatto. Anche quest'anno la conduttrice de L'Isola dei famosi ha regalato agli spettatori del survival game una gaffe a luce rossa, confondendo i normotipo con i normodotati. Come nel passato, il suo 'scivolone' è diventato virale sui social.

Ieri sera, 17 aprile, è iniziata L'Isola dei famosi 2023, il reality condotto da Ilary Blasi per il terzo anno consecutivo. Nell'edizione del 2021 la conduttrice esordì con una clamorosa gaffe presentando la Palapa, il fulcro dell'Isola, dove i concorrenti si riuniscono per le nomination, dove nascono le dinamiche del programma, come dice Alvin, tornato dallo scorso anno ad essere l'inviato del programma sull'Isola. Mostrando al pubblico da casa la Palapa, Ilary disse: "Vi faccio entrare per la prima volta nella patata!".

Le gaffe della conduttrice sono note, e ieri la Blasi si è ripetuta, cercando di spronare i concorrenti, appena entrati nella famosa Palapa, Ilary ha affermato: "L'ho detto anche in un'intervista. A me i normodotati non piacciono". La padrona di casa del reality ,subito si è resa conto che qualcosa non tornava ed è scoppiata a ridere, immedietamente presa in giro dai due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, al suo esordio sulla poltrona che lo scorso anno era occupata da Nicola Savino.

Ieri Ilary Blasi ha presentato i concorrenti de L'Isola dei Famosi 2023, quest'anno sono sedici i naufraghi approdati in Honduras e sbarcati sulle spiagge di Cayo Cochinos. Nel corso della puntata si è già svolta la prima prova ricompensa. Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete vedere quella delle Chicas, formata da Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e Cristina Scuccia.