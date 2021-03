Isola dei famosi 2021: la gaffe sulla "patata" di Ilary Blasi diventa virale (VIDEO)

Ilary Blasi al suo esordio all'Isola dei famosi 2021 ha già regalato la prima gaffe diventata virale, definendo patata quella che è invece la Palapa, il posto dove si fanno le nomination e le eliminazioni.

Ieri sera, lunedì 15 marzo, è iniziata L'Isola dei famosi 2021, il reality condotto da Ilary Blasi è stato premiato dagli ascolti ottenendo il 22% di share e raccogliendo davanti al piccolo schermo 3.602.000 spettatori. Ilary Blasi è tornata alla guida di un reality dopo il Grande Fratello Vip 3, coadiuvata da Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras, e dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. La conduttrice non ha deluso le aspettative, regalando anche una clamorosa gaffe che è diventata subito virale sul web.

Lo scivolone è arrivato in uno dei momenti più attesi del programma la presentazione della Palapa, il fulcro dell'Isola, dove i concorrenti si riuniscono per le nomination, per commentare le dinamiche del programma e per ascoltare l'esito del televoto. Ilary ha preparato la scena con la giusta enfasi e ha detto. "Qui ora è un momento catartico, un momento importante perché vi voglio mostrare il luogo più importante dell'Isola dei Famosi, il cuore pulsante dove si troveranno tutti per la prima volta. Vi faccio entrare per la prima volta nella patata!"

Ilary Blasi si è accorta subito della gaffe commessa mentre lo studio è esploso in una risata, prima fra tutti quella dei due opinionisti e in particolare di Iva Zanicchi che ha urlato "Ti amo Ilary!". Subito dopo la Blasi è intervenuta per dire "ho rovinato tutto! Era un momento suggestivo, dovevo annunciare la palapa!".