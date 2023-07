Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia svela ai follower le trappole del reality

L'isola dei Famosi 2023 si è conclusa da qualche mese, un'edizione a cui ha partecipato anche Cristina Scuccia. La concorrente è un volto noto al pubblico televisivo avendo partecipato, e vinto, al talent show The Voice Of Italy nel 2014. L'ex suora ha raccontato ai suoi follower il dietro le quinte del survival game e quali sono le vere trappole del reality.

Cristina Scuccia, dopo l'Isola dei Famosi, si prepara a tornare in televisione in uno dei talent show più amati. L'ex naufraga, infatti, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, insieme ad altri personaggi famosi come Pamela Prati e Maria Teresa Ruta.

Cristina Scuccia ha aperto un box di domande su Instagram, svelando alcuni retroscena dell'Isola dei famosi 2023. Ai suoi fan, ha raccontato delle difficoltà di adattarsi su un'isola dove mancano i bisogni primari. Ha sottolineato come il tempo passi lentamente durante la giornata. Inoltre, la prossima concorrente del programma di Carlo Conti, ha rivelato che le vere trappole del programma sono le provocazioni degli altri naufraghi.

Cristina Scuccia su l'Isola dei Famosi 2023

"In realtà, L'Isola dei Famosi non è affatto un'esperienza divertente. Si tratta di un percorso estremamente duro sia dal punto di vista mentale che fisico. Si prova una vera fame e ci si ritrova lontani da tutti i propri punti di riferimento. Ma ciò che risulta particolarmente difficile da sopportare è il passare del tempo. Avevamo a disposizione molte ore, ma senza alcuna attività con cui impiegarle se non raccogliendo legna o guardando il fuoco. Affrontare due mesi in queste condizioni è stata una sfida davvero tosta"

La convivenza con gli altri naufraghi

"La convivenza con persone sconosciute è davvero difficile. Se sei una persona che apprezza gli spazi e la privacy, ne soffri particolarmente. Personalmente, ho vissuto questa difficoltà. Tuttavia, devo ammettere che l'esperienza è stata anche introspettiva, perché ho trascorso molto tempo da sola, permettendomi di riflettere e pensare alla mia vita. La vera sfida, però, era impiegare il tempo, affrontare questa attesa infinita. I nostri unici punti di riferimento erano la cena, la visita del medico e la puntata del programma. Una settimana sembrava trascorrere lentamente, ma in fondo, tutto ciò mi ha aiutato a scoprire aspetti di me stesso che prima ignoravo".

Le trappole del programma

"Di questa esperienza mi sono rimaste molte cose. La prima è aver capito che ho una grande capacità di resistere in condizioni che non sono la mia comfort zone. Poi ho realizzato che la pazienza non è una delle mie virtù predominanti, e dovrò lavorarci sopra. Durante il programma, ci sono state delle situazioni che ho definito trappole, dove venivamo provocate da alcuni compagni. Era importante non cadere in queste provocazioni, ma devo ancora lavorare su questo aspetto. Mi è rimasto impresso il ricordo della fame e mi ha fatto capire quanto sia importante essere grati per tutto ciò che ho. Troppo spesso diamo per scontate molte cose, come il cibo e gli affetti, invece dovremmo sempre essere felici e grati per ciò che abbiamo".

Cristina Scuccia è stata la sesta naufraga ad abbandonare l'Isola dei Famosi, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, Durante la sua permanenza nel programma, la naufraga ha raccontato molti aspetti della sua vita. Ha rivelato di essere innamorata di una persona e ha condiviso la storia di come si sono incontrati.