Isola dei Famosi 2023: Christopher Leoni a Sant'Elena e cinque concorrenti in nomination

Nella puntata dell'8 maggio de L'Isola dei Famosi 2023 nessun concorrente è stato rispedito in Italia. Christopher Leoni, il meno votato al televoto, è invece stato inviato su l'Isola di Sant'Elena. Nel frattempo, altri cinque concorrenti sono stati nominati e dovranno attendere la prossima puntata, la quinta del reality, per scoprire il loro destino.

Nella terza puntata del reality tre concorrenti erano finiti al televoto, ovvero a Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia. La prima a salvarsi è stata proprio l'ex suora, per questo motivo i due naufraghi sono stati mandati sul galeone dove, assistiti dall'inviato Alvin, hanno appreso l'esito del televoto. In questa occasione, è stato Andrea a salvarsi, mentre il modello, Christopher, è risultato il concorrente meno apprezzato dal pubblico., come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Le percentuali di voto ottenute dai tre concorrenti finiti in nomination sono state le seguenti: Cristina Scuccia con il 62% ha ottenuto un vero plebiscito, segno che la sua storia sta appassionando il pubblico del reality. Molto staccati gli altri due naufraghi, Andrea Lo Cicero è stato voto dal 23% del pubblico, Christopher Leoni solo dal 15%.

Il modello brasiliano naturalizzato italiano, già concorrente di Ballando con le stelle 12 nel 2017, ha dovuto abbandonare Playa Tosta, e dirigersi verso l'Isola di Sant'Elena. Qui è stato accolto da Nathaly Caldonazzo, la concorrente che la settimana precedente aveva condiviso la stessa sorte.

Prima di conoscere l'esito del televoto, Helena Prestes aveva ascoltato le critiche provenienti dalle sue compagne d'avventura e da alcuni naufraghi. I giudizi sulla modella originaria di San Paolo erano stati particolarmente duri. Marco Mazzoli ha espresso il suo parere, dicendo che, secondo lui, Helena recita, mentre Fiore Argento l'ha liquidata con la frase: "Ha un'arroganza che deriva dall'ignoranza". Questa volta, Cristina non ha difeso Helena, affermando: "Mi sto rendendo conto che su alcune cose non è chiara o trasparente". Durante il dibattito in studio, Vladimir Luxuria si è dichiarata convinta che Helena si senta superiore agli altri.

La puntata è stata caratterizzata anche dalle proteste di Alessandro Cecchi Paone che non vuole essere separato dal suo fidanzato Simone. Alla fine sono arrivate le nomination. Prima c'è stata la catena di scelta in cui ogni Tribù ha fatto il nome di un concorrente. Dopo questo giro sono finiti in nomination Gian Maria Sainato e Fiore Argento.

Le nomination finali hanno visto Alessandro nominato da Helena e Gian Maria. Alessandro, Fabio, Fiore, Paolo, e Marco hanno puntato il dito contro Helena. Corinne, Andrea e Alessandra hanno scelto Marco. Pamela ha votato Marcio. Luca ha scelto Paolo. Cristina ha nominato Paolo. Al termine i nominati sono cinque: Helena, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fiore e Gian Maria.