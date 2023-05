Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone diviso da Simone Antolini minaccia di lasciare il programma

La quarta puntata de L'Isola dei Famosi è stata contraddistinta da forti tensioni tra Alessandro Cecchi Paone e Ilary Blasi. Durante la trasmissione, il giornalista ha rivelato il malore che ha colpito Simone Antolini e ha minacciato di abbandonare il programma se sarà separato dal suo fidanzato. In risposta, la conduttrice ha replicato in modo deciso, affermando che avrebbe verificato le clausole del loro contratto.

Nella puntata di ieri de L'Isola dei Famosi, come anticipato nella presentazione, la tribù degli Accoppiati è stata abolita. Di conseguenza, le donne sono state assegnate alla tribù delle Chicas, mentre gli uomini sono stati inseriti nella tribù degli Hombres, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

La decisione presa dallo 'Spirito dell'isola' è stata apertamente contestata da Alessandro Cecchi Paone, il quale ha chiaramente espresso la sua volontà di non abbandonare il suo status di 'coppia' e continuare a competere insieme a Simone Antolini. Tuttavia, ieri Simone non era presente a causa di un malore ed è sotto la supervisione medica per valutare se le sue condizioni di salute gli consentiranno di proseguire la sua avventura da naufrago.

"No, siccome hai detto che giochiamo da singoli, non è chiaro a tutti sotto tutti i punti di vista che noi giochiamo solo in coppia. Così siamo venuti e così deve rimanere. A settembre siamo stati interpellati come coppia: in coppia abbiamo accettato e in coppia ce ne andiamo", ha protestato Alessandro nei confronti della decisione della produzione. "Non ci mettiamo a fare gli avvocati, chiamo i miei che sono più bravi di me. Nel contratto è scritto chiaramente che partecipiamo come coppia, punto", ha affermato il giornalista.

Ilary Blasi, visibilmente spazientita, gli ha risposto: "Non mi risulta questa cosa, aspettiamo che Simone rientri nel frattempo verifichiamo quello che stai dicendo, poi prenderai una decisione". Nel dibattito è intervenuto anche Enrico Papi, l'opinionista, rivolgendosi al naufrago, ha detto: "Alessandro, lavoriamo in televisione da anni, sai bene che alcune cose sono fatte per intrattenere il pubblico, alla fine è un gioco, rilassati e divertiti".

Neanche le parole di Papi hanno calmato Alessandro Cecchi Paone: "No, non mi interessa. Non sono sereno per motivi che conosco, Simone è svenuto tra le mie braccia, questo è un gioco crudele. Restiamo uniti come coppia". La Blasi, sempre meno tollerante, gli ha però risposto: "Scusa Alessandro, non è la prima volta che fai l'Isola, ci sei pure ritornato, sapevi a cosa andavi incontro".

