Isola dei Famosi 2023, anticipazioni: sorprese, nomination e un nuovo naufrago in arrivo! Stasera su Canale 5

Stasera 2 maggio, in prima serata, su Canale 5 prende il via la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2023. Sorprese, nomination e un nuovo naufrago in arrivo sono al centro di questo episodio che andrà in onda, solo per questa settimana, di martedì. Ilary Blasi ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei Naufraghi.

La serata si preannuncia ricca di sorprese ed emozioni. Asia Argento farà visita a sua sorella Fiore sull'Isola, finita in nomination la scorsa settimana, portando con sé una sorpresa inaspettata. Inoltre, l'attrice sarà protagonista di una prova che darà ai naufraghi la possibilità di vincere un importante premio per la loro sopravvivenza.

Durante il serale, ci sarà anche una sorpresa speciale per Simone Antolini, anche lui al ballottaggio per l'eliminazione. Il naufrago gareggia in coppia con il fidanzato Alessandro Cecchi Paone

Inoltre, un nuovo naufrago si unirà alla tribù, introducendo un elemento di incertezza e mettendo a dura prova gli equilibri precari tra le tribù. Nel corso della puntata si parlerà anche delle tensioni tra le Chicas, testimoniata anche da quanto detto, durante una passeggiata, da Cristina ad Helena, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Infine, la puntata si concluderà con le Nomination e l'annuncio del verdetto del televoto: tra Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Uno dei tre dovrà lasciare Cayo Cochinos e decidere se continuare la sua avventura sull'Isola di Sant'Elena, dove attualmente si trova Marco Predolin, il concorrente eliminato la scorsa settimana

Per scoprirlo, non perdete l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21:40 in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.