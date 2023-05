Isola dei Famosi 2023, anticipazioni 22 maggio: Le tribù si sciolgono e la sfida si fa spietata!

Stasera 22 maggio, in prima serata, su Canale 5 prende il via la sesta puntata de L'Isola dei Famosi 2023. Le sorprese per due naufraghi, televoto e nomination sono al centro di questo episodio in cui il pubblico deciderà, come sempre, il destino dei naufraghi. La conduttrice Ilary Blasi, ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei concorrenti.

Come avevamo anticipato, stasera su Playa Tosta sbarcheranno Aldo Montano e Nikita Pelizon. L'olimpionico incontrerà il suo amico Andrea Lo Cicero.La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 farà una sorpresa alla sua amica Helena Prestes.

Questa sera, nel corso della quinta puntata, lo Spirito dell'Isola scioglierà le tribù, dopo aver deciso di omaggiare Alessandra con sei ciambelle, cosa che ha generato nuove tensioni, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Con l'annullamento delle tribù, da questa settimana, la competizione sarà un vero e proprio tutti contro tutti. Al termine delle nomination, coordinate da Alvin, metà dei naufraghi sarà al televoto.

Sull'isola di Sant'Elena ci sarà la prima eliminazione definitiva di questa edizione che fin qui ha visto solo concorrenti ritirati per problemi fisici. Uno tra Christopher Leoni e Gian Maria Sainato dovrà tornare in Italia. A deciderlo un televoto flash dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Uno tra questi concorrenti lascerà Playa Tosta per raggiungere l'isola di Sant'Elena: Fabio Ricci, Helena Prestes e Pamela Camassa. I tre sono i nominati della scorsa puntata.