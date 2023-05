Isola dei famosi 2023: Aldo Montano e Nikita Pelizon sbarcano in Honduras, ecco cosa faranno

Nella prossima puntata dell'Isola dei Famosi 2023, in onda lunedì 22 maggio, i telespettatori avranno il piacere di vedere due volti noti dei reality televisivi sbarcare su Playa Tosta. Aldo Montano, campione di scherma, e Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello Vip, faranno compagnia ai naufraghi dell'isola. Tuttavia, non parteciperanno come concorrenti, ma saranno ospiti speciali del programma.

Anche quest'anno, gli autori dell'Isola dei famosi hanno deciso di infondere nuova energia ai loro naufraghi attraverso l'arrivo di ospiti speciali, capaci di stimolarli nella seconda parte di questo appassionante survivor game. Nella prossima puntata del reality sull'Isola, farà il suo ingresso Aldo Montano, un campione di scherma che ha anche partecipato al Grande Fratello Vip 6 e alla terza edizione de La Fattoria.

Sull'isola, Montano assumerà il ruolo di motivatore, una posizione che ha dimostrato di ricoprire con successo durante la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, fino a quando ha deciso di ritirarsi. Infatti, l'olimpionico ha abbandonato il programma, rifiutandosi di accettare il prolungamento a dicembre. Per il momento, non è chiaro se Aldo Montano resterà in Honduras solo per la durata della trasmissione o se si tratterà per qualche giorno.

Nel prossimo episodio del programma condotto da Ilary Blasi, ci sarà un'altra ospite speciale: Nikita Pelizon, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua presenza sull'isola avrà lo scopo di confortare la sua amica Helena Prestes, che negli ultimi tempi è stata oggetto di continue critiche da parte delle sue compagne d'avventura. Questa situazione ricorda molto ciò che Nikita ha affrontato durante la sua permanenza nella casa più osservata d'Italia. Entrambe le donne si sono trovate nella stessa condizione, fronteggiando contestazioni e tensioni da parte dei loro compagni di avventura.

Helena e Nikita sono legate da una grande amicizia, tanto che hanno partecipato insieme alla nona edizione di Pechino Express. Come duo Italia-Brasile, hanno affrontato varie sfide durante il programma, ma sono state eliminate alla nona puntata, mancando di poco l'opportunità di arrivare in finale. Quell'edizione, intitolata 'La rotta dei sultani', è stata vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale, conosciuti come I pazzeschi.

L'inaspettato arrivo di Nikita sarà un'emozionante sorpresa per Helena Prestes, che recentemente si è trovata coinvolta in una discussione con Andrea Lo Cicero. Il campione di rugby ha rimproverato la modella per aver interferito nel progetto dei Jalisse e di Cristina, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.