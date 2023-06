Isola dei Famosi 2023, anticipazioni 16 giugno: i finalisti del reality

Stasera 16 giugno, in prima serata, su Canale 5 prende il via la semifinale de L'Isola dei Famosi 2023. Il reality va in onda oggi, eccezionalmente di venerdì per la rivoluzione dei palinsesti Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi. Questa sera conosceremo i finalisti della 17esima edizione del programma. La conduttrice Ilary Blasi, ci aspetta insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, pronti a commentare le avventure dei concorrenti.

La settimana è stata caratterizzata da uno scontro tra Helena Prestes e Cristina Scuccia. L'ex concorrente del talent show The Voice of Italy, inoltre, ha parlato anche del suo amore 'spagnolo', come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Nel corso della puntata i concorrenti affronteranno dure sfide e prenderanno difficili decisioni. Tre di loro verranno eliminati a un passo dalla finale e rinunceranno così al sogno della vittoria.

Pamela Camassa, nonché la prima finalista di questa edizione, verrà messa di fronte a una decisione importante che potrà cambiare il suo destino sull'Isola.

Marco Mazzoli, invece, sarà il protagonista di una divertente sorpresa, organizzata con la complicità di Paolo Noise dallo studio e Fabio Alisei dalle spiagge dell'Honduras.

Spazio anche al verdetto del televoto che vede in nomination Helena Prestes e Gian Maria Sainato, uno dei due dovrà abbandonare la Playa e tornare a casa, rinunciando al montepremi di 100mila euro, metà dei quali, per regolamento, andranno in beneficenza.