Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo contro Corinne Clery: “Sei falsa e sei un comodino”

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2023, prima della diretta sono state mostrate, nel corso del daytime, le immagini di un nuovo litigio tra le naufraghe. A scontrarsi, questa volta, sono state Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery.

La settima puntata dell'Isola dei famosi vede cinque naufraghi sottoposti al giudizio del televoto, tra questi ci sono Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo. Proprio le due attrici sono state le protagoniste di un litigio mostrato nel daytime di oggi.

La Caldonazzo, che in questi giorni ha litigato con Andrea Lo Cicero, oggi ha biasimato Corinne per non averla sostenuta durante queste discussioni. L'attrice francese l'ha accusata di litigare troppo spesso "Ce l'hai sempre con qualcuno", colpevolizzandola per averla pressata per nominare proprio il rugbista.

"Mi hai sempre chiesto di votare Andrea, ma io ti ho sempre risposto che non lo avrei fatto - ha affermato la Clery - Poi, ho espresso davanti a tutti la mia opinione sul fatto che sia uno stratega e che voglia comandare, mettendo così fine alla discussione. Non capisco cosa vuoi da me. Vuoi che gli faccia del male o lo aggredisca?".

Nathaly Caldonazzo ha sollevato il problema del comportamento di Andrea Lo Cicero, accusandolo di insultare una donna. Ha inoltre sottolineato che Andrea l'ha etichettata come un'opportunista sociale, nonostante lei non abbia mai accettato denaro da un uomo. In risposta, Corinne ha ribattuto dicendo che questi sono problemi personali di Nathaly e non la riguardano. Questa situazione ha portato Nathaly a trarre una conclusione: "Ho capito che non sei una vera amica. Per me sei solo una comodina e falsa". La reazione indignata dell'attrice non si è fatta attendere.

"Falsa e comodino lo dirai a qualcun altro. Se tu sei incazzata con la vita, non ci posso fare niente", ha replicato Corinne Clery, aggiungendo: "Lasciami stare, comodino lo dirai a qualcun altro. Io sono una persona gentile e pacifica. Mi sembra gratuito e molto, molto banale. Quindi mi chiedo se sia una tattica per farmi buttare fuori, ma non c'è problema. Accetto quello che deciderà il destino e che decideranno le persone", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.