Isola dei famosi 2019, Fabrizio Corona si scusa con Riccardo Fogli: “Non ho dormito per 3 notti”

Il polverone sollevato dall'intervento di Fabrizio Corona all'Isola dei Famosi 2019 non accenna a placarsi, nonostante le scuse del re dei paparazzi a Riccardo Fogli, che aveva pubblicamente definito "vecchio cornuto" nella puntata del 4 marzo.

"Il punto più basso della mia carriera" così Corona ha definito quel video mandato in onda lunedì in cui diceva di avere prove certe del tradimento della moglie del cantante, da ben 4 anni. Per quanto affermi di non avere rimpianti dal punto di vista lavorativo, neppure deontologicamente, perchè, continua a ripetere, la notizia è assolutamente vera e verificata. É sul piano sentimentale che Fabrizio Corona ammette di aver sbagliato, soprattutto perchè non aveva previsto la reazione di Riccardo Fogli, scoppiato in lacrime in diretta, già fortemente provato nel corpo e nello spirito dalle privazioni dell'Isola. "Quel pianto non mi ha fatto dormire per tre giorni. Sono stato cattivo, Ho ferito una persona che non lo meritava e ho sbagliato. Gli chiedo scusa perché quello che ho fatto non doveva essere fatto. Mi sento una m..da", ha confessato il fotografo. A scatenare la reazione che Corona ha giudicato non prevedibile è stato anche il modo in cui il video è stato preparato: "Era molto più lungo: è stato montato e tagliato. Se fosse stato montato e tagliato in altro modo, il risultato sarebbe stato diverso".

L'opinione di @AldaDEusanio su Riccardo Fogli: "Ancora una volta ti manifesti come un gran signore" #Isola pic.twitter.com/0jjGfjBEwh — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 4 marzo 2019

Queste parole indicano, dunque, che la spiacevole vicenda ha anche altri colpevoli, anche oltre a quelli già individuati ed espulsi (alcuni autori e la capoprogetto Cristiana Farina), perchè a Mediaset tutti sapevano: "Volevano andassi in trasmissione, hanno molto insistito ma ho detto no, hanno registrato quel video sabato [...] Io immagino che tutti sapessero, penso che il video sia stato visto e approvato: è una prima serata nazionale!". In effetti da Cologno Monzese nessuno ha mai detto di non sapere di quella clip, solo di non essere stati informati a dovere sul suo contenuto, che ricadeva nelle responsabilità di Magnolia e dei suoi autori. Fabrizio Corona ha anche smentito categoricamente di aver avuto soldi per la registrazione del video (si era parlato di una somma intorno ai 50.000 euro) e ha assicurato che non ci sono state ritorsioni contro di lui da parte di Mediaset: tutte le sue ospitate già previste nei programmi del Biscione sono state assolutamente confermate.

Chi invece, a giudicare dalle voci insistenti, potrebbe veder vacillare la propria posizione è Alessia Marcuzzi, duramente contestata sui social, sostenuta da Alba Parietti, ma punzecchiata da Fabrizio Corona: "Anche Alessia Marcuzzi, secondo me, ha l'obbligo di schierarsi. Poi nessuno si aspettava questa reazione: se Fogli avesse sorriso non sarebbe accaduto nulla". Intanto, oltre ai rumor riguardanti l'allontanamento della conduttrice e addirittura la chiusura del programma, c'è un'altra notizia fresca di giornata che fa tremare Mediaset: lo sponsor Caffè Borbone si è ritirato e sembra che ci sia più di qualcuno pronto a seguire il suo esempio.