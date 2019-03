L'Isola dei Famosi 2019 nel caos: via gli autori per il caso Fabrizio Corona – Riccardo Fogli!

Marica Lancellotti

L'Isola dei Famosi 2019 è nella bufera: dopo le polemiche sul caso Fabrizio Corona - Riccardo Fogli Mediaset ha preso una grave decisione: sono stati licenziati gli autori e la capoprogetto, Cristiana Farina.

L'azienda del Biscione ha diramato una nota ufficiale in cui si legge: "A seguito delle circostanze che nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli Mediaset ha concordato l'uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato". Nonostante si parli di decisione concordata e di uscita dal programma, è evidente quanto il network stia cercando di nascondere pur di fronte all'evidenza: le polemiche sui social e sui giornali hanno fatto saltare delle teste.

Cosa è successo: nella puntata del 4 marzo Fabrizio Corona ha dato a Riccardo Fogli pubblicamente del vecchio cornuto perchè, sostiene il re dei paparazzi, esistono prove del tradimento di sua moglie Karin Trentini, più giovane di 31 anni del cantante 71enne. In un videomessaggio mandato in onda da Alessia Marcuzzi Corona ha dichiarato: "Ho frequentato lei e GiampaoloCelli, ho fatto cene ed eventi con loro due. Se ti metti con una donna più giovane devi aspettarti una cosa del genere. Nel momento in cui diventiamo anziani dobbiamo accettarlo. Siamo tutti un po' cornuti". La reazione di Riccardo Fogli non è stata certo composta, con tanto di lacrime e guanto di sfida lanciato a Corona. In studio il dibattito acceso è stato alimentato dalle solite Alba Parietti e Alda D'Eusanio, mentre Alessia Marcuzzi, almeno a detta degli spettatori su Twitter, è rimasta defilata, forse anche troppo, almeno per chi pensava che avrebbe preso le difese del concorrente.

Fogli, dal canto suo, ha incassato parole d'elogio in sua difesa da parte degli ex Pooh, che hanno rilasciato un'intervista esclusiva a Oggi in cui definiscono l'ex componente della band "una persona splendida, un signore per l'eleganza con cui ha reagito". Red Canzian ha ammesso: "Quando mi ha detto che aveva deciso di partecipare all'Isola gli ho risposto che secondo me faceva una cavolata", e secondo Stefano D'Orazio: "In questi casi, quando gli ascolti non decollano, si inventano di tutto. Non sono preoccupato, immagino che Riccardo abbia messo in conto di potersi trovare di fronte a una situazione del genere. È un uomo sicuro, se la caverà". Riccardo Fogli, più di ogni altra cosa, ha subito guadagnato le simpatie del pubblico, che l'hanno fatto balzare in testa alla classifica dei favoriti per la vittoria finale, e gli hanno fatto avere giustizia per il torto subito, considerata la reazione di Mediaset.

Eppure aleggia un sospetto, perchè c'è già chi scommette sul fatto che potrebbe essere tutto parte di un accordo tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli: è Alberto Dandolo su Dagospia, che insinua "Dopo la bagarre dell'Isola "Furbizio" Corona sarà confermato come ospite d'onore nella prima puntata del nuovo serale di "Barbarie" d'Urso, come già in scaletta? e soprattutto, siamo davvero sicuri che "Furbizio" e Riccardo Fogli non siano in realtà d'accordo per comunicare i presunti porcini tradimenti della di lui moglie sull'isola dei morti di fama?". Appuntamento alla prossima puntata.