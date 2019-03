Is There Still Sex and the City? Nuova serie tratta dai romanzi di Candace Bushnell

Is There Still Sex in the City?, il romanzo scritto da Candace Bushnell, che verrà pubblicato in agosto, diventerà una serie tv destinata a Paramount Television.

Il libro offrirà uno sguardo alla vita delle cinquantenni che vivono nell'Upper East Side di Manhattan e in un'area in campagna chiamata The Village, svelando come affrontano il sesso, gli appuntamenti e l'amicizia. Al centro della trama anche i problemi sul lavoro, divorzi, matrimoni e figli, oltre a dare spazio alla pressione che provano le donne e le spingono a credere di doversi sempre mantenere giovani e avere tutto nella vita.

Nicole Clemens, presidente di Paramount TV, ha dichiarato: "Il romanzo originale di Sex and the City e la serie hanno rappresentato un rivoluzionario punto di riferimento per un'intera generazione di donne, me inclusa. Siamo elettrizzati all'idea di poter continuare quella conversazione da un punto di vista poco rappresentato, ovvero quello delle donne cinquantenni, di poter rispondere alla domanda dicendo 'Sì! C'è ancora sesso in città!'".

Candace Bushnell, conosciuta in tutto il mondo proprio per Sex and the city, sarà autrice dello script del pilot e sarà coinvolta come produttrice esecutiva del progetto televisivo. In passato i suoi libri hanno dato vita anche alle serie tv Lipstick Jungle e The Carrie Diaries.