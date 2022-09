Ironheart, Shakira Barrera si aggiunge al cast della serie Marvel di Disney+

Shakira Barrera è l'ultima aggiunta al cast della nuova serie dei Marvel Studios in sviluppo per Disney+, Ironheart.

Continua a crescere il cast di Ironheart, la nuova serie dei Marvel Studios in produzione per Disney+, e l'ultimo nome ad unirsi all'ensemble è quello di Shakira Barrera.

Proseguono i lavori sul set di Ironheart, dopo che le riprese dello show con protagonista la Riri Williams di Dominique Thorne hanno avuto avvio lo scorso luglio, e ora al cast della serie si va ad aggiungere anche l'attrice di GLOW e Sprung Shakira Barerra.

Barrera, il cui ruolo non è stato ancora reso noto, sarà tuttavia una presenza regolare dello show - Deadline riporta un suo ingaggio come series regular - e andrà a far compagnia a un cast composto già da Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Shea Couleé, Zoe Terakes e Regan Aliyah, oltre ovviamente alla già citata Thorne.

Prima di apparire nella serie diretta da Sam Bailey e Angela Barnes, il personaggio di Ironheart farà però tappa in Wakanda, poiché il suo debutto sugli schermi avverrà con il sequel del cinecomic Marvel diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever.

La serie di Ironheart, invece, arriverà nel 2023 su Disney+.