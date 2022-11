Ironheart: Robert Downey Jr. ha rassicurato Dominique Thorne sul suo personaggio

Con l'ingresso ufficiale della Riri Williams di Dominique Thorne all'interno dell'MCU, e l'ufficializzazione della serie tv dedicata alla sua Ironheart, l'attrice ha rivelato di aver parlato del suo personaggio con Robert Downey Jr., riflettendo sul ruolo che andrà a ricoprire in futuro.

Parlando con ScreenRant, la protagonista di Ironheart ha rivelato di aver scambiato due chiacchiere con Downey verso la fine delle riprese di Black Panther: Wakanda Forever: "Non sono stata in grado di parlare con Robert Downey Jr. prima che iniziassimo le riprese o altro, ma verso la conclusione del film tramite FaceTime. Un membro del cast di Ironheart, che ha lavorato in precedenza con lui, ci ha messo in contatto. Mi ha detto di essere positivo verso il futuro del mio personaggio, rivelando che vede in Riri Williams la persona giusta e più vicina al suo ideale di successore. Poi ha detto che secondo lui questa eredità è diretta nella giusta direzione con tutte cose belle e incoraggianti, quelle che speri di sentire dallo stesso Iron Man".

Marvel: Robert Downey Jr. ha anticipato l'arrivo di Ironheart nell'MCU?

Parlando di Riri l'attrice aveva precedentemente confermato che si tratta di una storia dai tratti simili a quella di Iron Man, anche se del tutto differente nell'insieme: "Penso che nella creazione di questa tuta da parte di Riri, o nel perseguire una costruzione del genere, ci sia un riconoscimento intrinseco di ciò che Tony Stark ha fatto nel tempo, con la sua genialità".