Iron Sky: The Coming Race: il trailer del sequel ancora più folle

Ecco Iron Sky: The Coming Race sequel folle in cui i nazisti hanno conquistato il lato oscuro della luna: e Hitler stavolta cavalca T-Rex!

A giudicare dalle prime immagini di Iron Sky: The Coming Race e del trailer ci si rende conto che è addirittura più folle del precedente film, Iron Sky, in cui un gruppo di nazisti si trasferiva sul lato oscuro della luna.

E le possibilità che possa diventare un guilty pleasure come il suo capostipite ci sono veramente tutte.

Le vicende di Iron Sky: The Coming Race si svolgono 29 anni dopo le devastanti conseguenze della guerra nucleare sulla Terra. Gli ultimi superstiti si sono rifuggiati in una ex base lunare nazista, ma pochi viveri e sovrappopolamento rischiano di mandare in crisi il già fragile equilibrio raggiunto. Tutto cambia quando Obi (interpretata da Lara Rossi), la figlia del leader, trova una vecchia mappa che indica il luogo dove potrebbe essere sepolta la soluzione per la salvezza dell'umanità. Ma non sarà semplice: perché dovranno andare al centro della Terra e di mezzo ci sono nientemeno che una razza di rettiliani mutaforma, denominati Vril, guidati da...Adolf Hitler che vediamo in versione zombie sopra una specie di tirannosauro.

Diretto dal regista finlandese Timo Vuorensola, Iron Sky: The Coming Race è interpretato da Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale, Udo Kier e Tom Green. Il film sarà sia nei cinema, sia On Demand e disponibile in Digital HD a partire dal 19 luglio.