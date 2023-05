Iron Man: uno dei produttori svela che ci sono delle scene tagliate che non verranno mai mostrate

Il produttore Jeremy Latcham ha svelato i dettagli di una scena inedita del film Iron Man che non è stata inserita nemmeno nei contenuti speciali delle versioni homevideo del progetto distribuite nel corso degli anni.

Il lungometraggio ha dato il via al MCU grazie al racconto della storia di Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr..

Le rivelazioni del produttore di Iron Man

Jeremy Latcham, intervistato da ScreenRant, ha infatti raccontato: "Ci sono ancora circa tre o quattro scene tagliate da Iron Man che non penso verranno mai distribuite perché erano davvero terribili. Mi ricordo che me lo ha detto Kevin Feige nel 2012 quando ho detto: 'Dovremmo far uscire la scena tagliata del bucato di Abu?'. E Kevin ha risposto: 'No. Non potremo mai far uscire la scena di Abu e il bucato. Le persone sapranno che non sappiamo cosa stiamo facendo. Sarebbe imbarazzante se vedessero quelle scene'. Ma c'era un intera sequenza in Iron Man in cui Tony Stark stava facendo il bucato e non penso usciranno mai le immagini".

Latcham ha aggiunto: "Qualcuno dovrebbe controllare, ma non penso siano mai state viste. Tony stava facendo il bucato per i suoi rapitori, ma in realtà sta rompendo la lavatrice e rubando parti per costruire la tuta Mark 1. Ed è così assurdo ed è folle".

Iron Man: Disney+ celebra il 15esimo anniversario del film Marvel con un nuovo trailer

Le scene non avrebbero quindi aggiunto molto al film e alla storia di Tony Stark, tuttavia avrebbero mostrato sugli schermi il modo in cui il protagonista interpretato da Robert Downey Jr. usa la sua astuzia mentre è prigioniero, oltre a rappresentarne l'inventiva.

In Iron Man 3 c'è comunque una scena simile che mostra l'eroe mentre costruisce delle armi utilizzando dei materiali presi in una negozio di feramenta.