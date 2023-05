Iron Man, Robert Downey Jr aveva fatto un'audizione per i Fantastici Quattro prima di diventare Tony Stark

Robert Downey Jr avrebbe potuto entrare nell'universo della Marvel con un ruolo totalmente diverso da quello di Iron Man: Jon Favreau ha infatti rivelato che l'attore si era presentato per un'audizione in vista delle riprese del film Fantastici Quattro.

Il presidente dei Marvel Studios, in occasione del quindicesimo anniversario dell'uscita nelle sale della prima avventura di Tony Stark, ha inoltre ammesso che la scelta dell'attore è stata una delle "decisioni più grandiose della storia di Hollywood".

La scelta di Robert Downey Jr

Robert Downey Jr. con il regista Jon Favreau sul set di Iron Man

Kevin Feige, in una conversazione con Jon Favreau, ha spiegato: "Mi ricordo che nei film dopo Iron Man dicevo 'Robert, non saremmo in questo casino se non fosse per te. Volendo dire che non avremmo uno studio cinematografico se non fosse per te'".

Jon Favreau ha quindi ricordato: "Mi ricordo che Robert Downey Jr. era venuto per un incontro generale legato al progetto e che tutti voi lo avevate già incontrato per un ruolo tipo Doctor Doom o qualcosa del genere per un altro film. Penso fosse venuto per forse I Fantastici Quattro? Tutti sapevano chi era e mi ricordo di essermi seduto con questa persona e ho pensato 'Cavoli, semplicemente ce l'ha. Ha quella scintilla in lui, nel suo sguardo, ed è pronto'. Ed è stato in quel momento in cui eravamo nel tuo ufficio Kevin e stavamo indicando la sua foto e dicendo 'Dobbiamo cercare di capire come farlo'".

La scelta di Robert Downey Jr per la parte di Tony Stark era stata annunciata a settembre del 2006, mentre il film dei Fantastici Quattro diretto da Tim Story in cui è apparso Doctor Doom aveva iniziato le riprese nella primavera del 2004.

Iron Man e i mille volti di Robert Downey Jr.

L'importanza dell'attore

Favreau ha inoltre spiegato che il coinvolgimento di Robert Downey Jr in Iron Man gli ha reso la vita più semplice: "Aveva degli standard davvero alti che voleva raggiungere, non voleva che il film fosse basico, voleva che fosse speciale".

Kevin Feige ha quindi aggiunto: "Fino al momento in cui abbiamo scelto Robert non avevo capito totalmente quale era l'approccio. Poi ogni decisione è stata molto più semplice. Tu e Robert siete quel film, è l'equilibrio tra divertirsi scherzando sulla storia e al tempo stesso affrontarla in modo serio".