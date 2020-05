Iron Man potrebbe tornare in un film Marvel, svelano i fratelli Russo

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, si sono pronunciati sulla possibilità di un ritorno in scena di Iron Man, che al termine del più recente kolossal della Marvel si è sacrificato per sconfiggere Thanos una volta per tutte.

I due cineasti, intervistati sul podcast The Reel Blend del sito Cinema Blend, non hanno escluso l'eventualità di un'altra apparizione di Tony Stark, ma hanno precisato che ci vorrebbe un motivo particolare. Questo è ciò che ha detto Anthony Russo: "Dipende da come lo farebbero tornare. È qualcosa che la storia in questione deve meritare. Sarebbe uno shock e una sorpresa per il pubblico, quindi non puoi semplicemente resuscitarlo. Ci vorrebbe un motivo interessante e imprevedibile, all'interno della storia, per arrivare al punto in cui ne valga la pena."

Dopo l'uscita di Avengers: Endgame alcuni fan sono anche arrivati a creare una petizione per chiedere alla Marvel di resuscitare Tony Stark, che nel corso di oltre dieci anni è stato il cuore del Marvel Cinematic Universe, dal primo Iron Man nel 2008 fino al suo sacrificio finale nel 2019.

Si è parlato di un possibile cameo in Black Widow, ma in quel caso si tratta di un film ambientato negli anni che precedono la morte del personaggio (e la scena in questione, stando a voci di corridoio, sarebbe materiale precedentemente scartato da Captain America: Civil War).

Ai tempi di Spider-Man: Far From Home una teoria degli appassionati ruotava attorno alla possibilità che Stark fosse la voce della nuova intelligenza artificiale che aiuta Peter Parker, un'ipotesi basata principalmente su una storyline dei fumetti dove, dopo la morte, il magnate rimane a fare da mentore agli eroi più giovani sotto forma di entità sintetica. Stando a Jeff Goldblum, dovremmo sentire la voce di Robert Downey Jr. nella serie animata Marvel's What If...?, in arrivo nel 2021, ma al momento il suo nome non appare nell'elenco ufficiale del cast.