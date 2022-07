Iron Man, Jeff Bridges: "il primo giorno sul set Marvel ha gettato via il copione, mi hanno fatto impazzire"

Jeff Bridges è stato parte integrante dell'avio del Marvel Cinematic Universe interpretando il villain Obadiah Stane in Iron Man. Il divo ha ricordato le difficoltà sul set e la scelta di ignorare la sceneggiatura, cosa che lo ha fatto letteralmente impazzire durante le riprese.

Jeff Bridges in una scena di Iron Man

Riflettendo sulla sua carriera in una recente intervista video con Vanity Fair, Jeff Bridges ha spiegato che girare Iron Man è stato meraviglioso, ma lo ha fatto impazzire:

"È stata la prima esperienza della Marvel nel realizzare film. È stata una fortuna avere Jon Favreau lì e Robert Downey Jr., perché entrambi sono improvvisatori fantastici. Abbiamo passato un paio di settimane a lavorare sulla sceneggiatura e a provare insieme perché non ci piaceva la sceneggiatura originale. Abbiamo risolto un sacco di problemi. Poi è arrivato il primo giorno di riprese e la Marvel ha buttato via la sceneggiatura su cui stavamo lavorando, dicendo 'No, non va bene. Dev'essere questo e quello'. E quindi c'era molta confusione su cosa avremmo dovuto dire. Trascorrevamo ore in uno dei nostri trailer provando nuove battute ed esplorando come lo avremmo fatto".

Il Grande Lebowski: i Coen hanno infranto una regola per accontentare Jeff Bridges

Jeff Bridges confessa che Jon Favreau ha contattato alcuni amici sceneggiatori per ottenere i loro consigli sulla sceneggiatura e trarsi dall'impiccio:

"Mi ha fatto impazzire fino a quando non ho fatto un leggero aggiustamento nel mio cervello. mi sono detto 'Jeff, rilassati. Stai realizzando un film studentesco da 200 milioni di dollari. Rilassati e divertiti'. E quel trucco ha funzionato perché qui posso suonare con questi due artisti incredibili e semplicemente improvvisare, ed è quello che abbiamo finito per fare."

Nonostante le difficoltà iniziali, oggi Bridges definisce Iron Man il "miglior film Marvel". La prima volta non si scorda mai.