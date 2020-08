Iron Man, l'evoluzione delle armature in un video Disney+

La Disney ha voluto rispolverare le armature di Iron Man, mostrandone l'evoluzione nella storia dei film Marvel. Ecco il video mostrato su Disney +.

Initiate Glow Up Protocol. 🤖✨⏫ Which of Iron Man's many MCU suits is your favorite?



All of these and more @MarvelStudios movies are now streaming on #DisneyPlus. #DisneyPlusMovieNights pic.twitter.com/paIZHGP2ma — Disney+ (@disneyplus) August 9, 2020

Tony Stark ha indossato numerose armature nel corso della sua vita. Nel MCU ne abbiamo viste alcune che non sempre hanno incontrato il favore dei fan, ma post di questo tipo suscitano ancora molte emozioni.

Weta Digital ha creato l'ormai famosa armatura nano-tecnologica di Stark. Il supervisore degli effetti visivi di Weta, Matt Aitken, si è assicurato insieme al suo team che l'ultima armatura di Iron Man fosse qualcosa che nessun fan del MCU avrebbe mai dimenticato.

"In Avengers: Infinity War e successivamente in Endgame, indossa la nano-tecnologia Bleeding Edge che ha sviluppato" - ricorda Aitken. "L'idea di Tony Stark riguarda che l'armatura sia in realtà composta da queste nanoparticelle, che possono formare un fluido e muoversi sulla superficie del costume, riformare diverse armi, solidificarsi e cristallizzarsi in un metallo rigido. Abbiamo sviluppato quella tecnologia per Infinity War e poi l'abbiamo estesa per Endgame, rappresentandola in due sequenze particolari."

Quando è venuto fuori quel momento iconico con Thor, Aitken ha detto che il Lightning Refocuser ha finito per essere qualcosa di veramente interessante da portare in vita per il team.

"C'è la lotta con Thanos verso l'inizio del terzo atto, dove sta generando un dispositivo che abbiamo chiamato Lightning Refocuser" - ha detto Aitken - "Qualcosa che è in grado di catturare l'energia del fulmine di Thor e poi convertirla in una sorta di super esplosione di energia repulsiva, che Iron Man usa per attaccare Thanos. Quella era nanotecnologia e abbiamo avuto modo di contribuire alla progettazione di quella particolare tecnologia della tuta."