Iron Man 3, Marvel vince la causa: il poster non è stato copiato

Iron Man 3 è stato al centro di una causa legale che si è conclusa dopo oltre quattro anni e legata al poster del cinecomic con protagonista Robert Downey Jr.

Nella giornata di lunedì un giudice ha ora dato ragione allo studio, sostenendo non fosse stato violato alcun diritto di autore.

Horizon Comics Productions aveva accusato la Marvel di aver copiato per il poster di Iron Man 3 un'immagine creata per il fumetto Radix, creato da Ben e Ray Lai. I due fratelli avevano firmato il discusso disegno che ritrae Caliban e sostenevano di essere stati assunti nel 2002 dalla Marvel per lavorare ad alcuni franchise, occupandosi delle illustrazioni di fumetti come Thor, situazione che a parer loro avrebbe portato alla "copia" da parte dei grafici al lavoro sul lungometraggio. Nel marzo 2017 la causa intentata in Massachusetts era stata spostata a New York e il giudice aveva ammesso che c'erano delle evidenti somiglianze tra la locandina di Iron Man 3 e il disegno di Caliban, essendo posizionati nello stesso modo, avendo un'espressione e un'armatura simili.

Il giudice J. Paul Oetken ha spiegato che il fumetto Radix aveva ottenuto un interesse sostanziale nel mondo dei fumetti quando è stato pubblicato per la prima volta e almeno una dozzina di dipendenti della Marvel erano consapevoli della sua esistenza. A livello legale è però impossibile dimostrare che le persone che hanno visto il disegno di Caliban siano state coinvolte nel design del poster del cinecomic o abbiano influenzato in qualche modo la sua creazione.

Appare poi, secondo il giudice, difficile da dimostrare che il disegno di Caliban fosse stato visto anche da chi sapeva dell'esistenza di Radix.

Le somiglianze non permettono nemmeno di escludere la possibilità di una creazione indipendente e "ci sono abbastanza differenze tra le due opere", come la posa diversa, la posizione delle luci blu, i colori utilizzati e la composizione.

La Marvel, infine, ha dimostrato in aula che il poster di Iron Man 3 è il frutto di una creazione indipendente, ponendo così fine alla causa.

Iron Man e i mille volti di Robert Downey Jr.