Iron Man 2: Steve Jobs chiamò il capo di Disney per dirgli che il film faceva schifo

Steve Jobs non era un fan di Iron Man 2, il creatore di Apple telefonò personalmente al capo della Disney per dirgli quanto il film facesse schifo. Bon Iger lo ricorda nel suo memoir The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company.

Robert Downey Jr. osserva perplesso un plastico in Iron Man 2

Nel suo libro, Bob Iger scrive: "Quando Iron Man 2 è uscito, Steve Jobs ha portato il figlio al cinema e il giorno dopo mi ha telefonato. 'Ho portato Reed a vedere Iron Man 2 l'altra sera' mi ha detto. 'Fa schifo'"

Iron Man 2 è uscito nel 2010. Disney e Bob Iger non erano coinvolti nello sviluppo o nella distribuzione del film che si è rivelato un successo di pubblico incassando 624 milioni di dollari nel mondo e superando i 585 milioni del primo Iron Man. Secondo Bob Iger, però, l'opinione di Steve Jobs non era del tutto errata: "Io stesso ero consapevole del fatto che il film non fosse un capolavoro, ma all'epoca non potevo lasciare che Steve Jobs pensasse di avere sempre ragione."

