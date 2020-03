Iron Fist: Tom Pelphrey svela cosa avrebbe raccontato la terza stagione

Tom Pelphrey ha svelato quali erano i piani per Iron Fist nel caso in cui la serie fosse stata rinnovata per una terza stagione.

Iron Fist è stata cancellata dopo due stagioni e Tom Pelphrey ha rivelato qualche dettaglio di come avrebbe dovuto essere la terza stagione in caso di rinnovo da parte di Netflix.

Lo show si era infatti concluso con un importante cliffhanger che aveva lasciato i fan in sospeso.

L'attore, durante un'intervista rilasciata durante la promozione di Ozark, ha svelato che gli autori avevano già pianificato il terzo capitolo della storia tratta dai fumetti della Marvel.

Tom Pelphrey, intervistato da ComicBook, ha spiegato che la successiva stagione di Iron Fist avrebbe avuto un'atmosfera in stile western: "Si era un po' parlato di come sarebbe stato se Danny e Ward fosseero partiti con destinazione Asia insieme. Si era accennato a cosa sarebbe accaduto, e penso di poterne parlare, ma era un po' in stile Butch Cassidy e il Sundance Kid per quanto riguarda un tipo di cameratismo, di legame".

L'interprete di Ward Meachum ha aggiunto che sarebbe felice di poter riprendere il personaggio: "Mai dire mai. Non escluderei quasi nulla. Dipenderebbe dalle circostanze, dalle tempistiche e dalle persone coinvolte". Pelphrey ha inoltre ammesso che la storia si era conclusa in modo piuttosto frustrante: "Iron Fist non avrebbe potuto concludersi con un cliffhanger più grande e quello deve essere estremamente frustrante".

La serie Netflix si era conclusa con Danny Rand, il protagonista interpretata da Finn Jones, e Ward Meachum che partivano per cercare delle risposte alle proprie domande legate ai poteri. Rand aveva poi usato il proprio chi per controllare dei proiettili.