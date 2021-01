Io sto con gli ippopotami: stasera su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Stasera su Rete 4, alle 21:30, va in onda la commedia del 1979 Io sto con gli ippopotami, undicesimo film in coppia per Bud Spencer e Terence Hill.

Io sto con gli ippopotami è la commedia, in onda stasera su Rete 4 alle 21:30, che farà compagnia al pubblico a suon di scazzottate. Diretto da Italo Zingarelli nel 1979, il film vede assoluti protagonisti Bud Spencer e Terence Hill.

La locandina di Io sto con gli ippopotami

Africa coloniale britannica, 1950. Nella Rhodesia per lavoro, Tom (Bud Spencer) organizza safari per turisti. Ma Tom, nonostante il mestiere, ama gli animali ed è per questo che carica a salve tutti i fucili che gli ignari visitatori useranno per provare a portare a casa un souvenir catturato con le proprie mani...

È cresciuto con suo cugino Slim (Terence Hill), rubacuori scansafatiche, che è diventato anche il suo socio in affari.

Gli affari di Tom e Slim si scontrano con quelli del disonesto Jack Ormond (Joe Bugner), un trafficante di animali esotici e avorio, a cui i due cugini decidono di dare una lezione....

Io sto con gli ippopotami è stato l'undicesimo film in coppia, e l'ennesimo successo, per Bud Spencer (che canta davvero la canzone Grau grau grau) e Terence Hill (che ha davvero preparato e bevuto l'intruglio a base di caviale, burro, sale, pepe e champagne).