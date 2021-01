Io sto con gli ippopotami: Terence Hill e la scena del pranzo tra aragoste finte e veri intrugli

Sul suo sito ufficiale Terence Hill ha pubblicato un'intervista in cui ha discusso la leggendaria scena dell'abbuffata di Io sto con gli ippopotami in cui lui e Bud Spencer mangiano aragoste, che inizialmente erano finte, e in cui Terence beve un intruglio disgustoso che invece era del tutto autentico.

Durante l'intervista il giornalista domanda a Terence: "C'è, in quel film, una scena curiosa in cui mangi un'aragosta, era vera?" Al che l'attore risponde: "Sì, quella fu una scena divertente. Mi diedero un'aragosta falsa da mangiare, ma si vedeva che era finta, così dovemmo usarne una vera."

"Facevo dei grossi bocconi, la camera si fermava in modo che potessi sputare. Facemmo così per tutta la scena, io mangiavo un boccone e poi lo sputavo." Continua Terence. "E anche per quanto riguarda la scena in cui mischio caviale, burro e champagne... devo confessare che quegli ingredienti erano veri, lo preparai io stesso e bevvi davvero tutta quella roba!"

La pellicola fu un grandissimo successo per Terence Hill e Bud Spencer, la fama della coppia era all'apice in Italia quando uscì Io sto con gli ippopotami ma i due attori iniziavano ad essere famosi in tutto il mondo, specialmente in Germania, uno dei paesi europei che ha sempre apprezzato moltissimo le loro pellicole.