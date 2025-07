CineAvventura: su Mediaset Infinity arriva il channel dedicato a tutti gli appassionati di azione e avventura

Per tutti gli amanti delle emozioni forti e delle storie che tengono incollati allo schermo, è finalmente arrivato su Mediaset Infinity CineAvventura, un nuovo canale a pagamento pensato su misura per chi ama il cinema d'azione e d'avventura in tutte le sue sfaccettature. Questa proposta esclusiva celebra sia i grandi classici italiani, tra cui gli iconici film d'avventura, i disaster movie più adrenalinici, i capolavori del cinema peplum e gli spaghetti western con i celebri Terence Hill e Bud Spencer, sia le produzioni più recenti, offrendo un intrattenimento adatto a tutta la famiglia.

Un canale dedicato agli appassionati di cinema d'azione e avventura

CineAvventura invita gli spettatori a un viaggio entusiasmante tra generi e decenni, offrendo una selezione di titoli che spazia dai cult senza tempo a film internazionali più moderni. Il catalogo include pellicole adatte a tutta la famiglia, perfette per momenti di intrattenimento condiviso.

Nel cuore della programmazione italiana trovano spazio i film che hanno segnato la storia del cinema popolare, con protagonisti indimenticabili come Bud Spencer e Terence Hill. I loro capolavori Lo chiamavano Trinità e ...Altrimenti ci arrabbiamo! sono disponibili in versioni restaurate, pronte a riportare sullo schermo tutta la loro comicità, azione e il fascino che hanno conquistato intere generazioni.

Io sto con gli ippopotami: Bud Spencer e Terence Hill

Avventure per tutta la famiglia

Accanto ai cult italiani, il canale offre anche una ricca gamma di titoli internazionali pensati per tutte le età. Tra questi, film come Il ragazzo e la tigre, The Railway Children, Horizon Line - Brivido ad alta quota, WindStorm - Contro ogni regola, Samson - La vera storia di Sansone e L'ultima discesa, capaci di emozionare e divertire tutta la famiglia. Ogni settimana un nuovo titolo arricchisce il palinsesto di CineAvventura, garantendo così un'esperienza sempre aggiornata e coinvolgente per gli appassionati del genere.

Come attivare CineAvventura: prezzi e modalità

Il canale è disponibile su Mediaset Infinity al costo di 4,99 euro al mese, con la possibilità di attivare una prova gratuita di 7 giorni per scoprire senza impegno tutta la qualità della programmazione. Per chi cerca avventure indimenticabili, azione a ritmo serrato e personaggi iconici, CineAvventura rappresenta la scelta ideale per un intrattenimento di qualità, all'insegna del divertimento e dell'emozione.

I principali 10 titoli del channel