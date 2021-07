Io sono nessuno, il revenge thriller con Bob Odenkirk da oggi in sala

Arriva oggi in sala Io sono nessuno, revenge thriller con Bob Odenkirk nei panni di un signor nessuno che, in seguito all'irruzione di due ladri nella sua abitazione, si rivelerà essere ben diverso da ciò che tutti credevano. Il film ha conquistato il box office statunitense ed è stato accolto positivamente dalla critica di tutto il mondo, che lo ha paragonato a John Wick.

Io sono nessuno: Bob Odenkirk in una sequenza del film

Distribuito in Italia da Universal Pictures , Io sono nessuno può contare sulla presenza scenica di un attore dal calibro di Bob Odenkirk, noto per aver interpretato Saul Goodman in Breaking Bad e nel suo spin-off Better Call Saul. L'interprete presta il suo volto per portare in scena Hutch Mansell, padre sottovalutato e marito trascurato che sopporta senza mai reagire tutte le umiliazioni che la vita gli riserva. L'irruzione di due ladri nella sua abitazione, però, funziona come una sorta di incidente scatenante che provoca un cambiamento netto in quest'uomo comune. Durante l'irruzione domestica, infatti, Hutch si rifiuta di difendere sé stesso e la sua famiglia, sperando di evitare una violenza maggiore. Nel corso dei giorni seguenti, però, le conseguenze dell'incidente alimentano la rabbia di Hutch e innescano istinti dormienti che lo conducono verso un percorso brutale fatto di pugni, sparatorie e stridore di pneumatici.

Oltre a un attore come Bob Odenkirk, sempre in grado di delineare le grigie e monotone identità degli uomini comuni, il cast di Io sono nessuno comprende anche i nomi di Connie Nielsen, RZA, Aleksey Serebryakov e Christopher Lloyd. Prodotto e sceneggiato da Derek Kolstad e David Leitch, creatori di John Wick, il film con Bob Odenkirk è stato apprezzato dalla critica di tutto il mondo, che ne ha lodato la sua idea di azione come spettacolo inarrestabile destinato a non perire mai.

Io sono nessuno: Bob Odenkirk durante una scena

Prodotto sulla base di un budget di 16 milioni di dollari, Io sono nessuno ne ha incassati circa 60 ai botteghini di tutto il mondo e ha affermato Bob Odenkirk come star perfetta in grado di interpretare questo revenge thriller . Dopo aver iniziato la sua carriera come autore e attore comico, Bob Odenkirk ha iniziato a lavorare per il Saturday Night Live e ha recitato anche in The Office. Nel corso degli anni, poi, l'attore ha recitato in Breaking Bad, Better Call Saul, Nebraska, The Disaster Artist, Piccole donne, The Post e Gli Incredibili 2.

Inizialmente fissata per il 2020, la distribuzione del film è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria e oggi, 1 luglio 2021, arriva finalmente in sala . Io sono nessuno è basato su un'idea di Bob Odenkirk, che ha dichiarato di essersi preparato a questo ruolo attraverso due anni di intenso allenamento fisico.

Attraverso un approccio del tutto opposto al suo solito stile recitativo istrionico, Bob Odenkirk ha caratterizzato il suo Hutch con un'espressione attonita e quasi sbarrata. Sporcato dalla barba e segnato da un grigiore quotidiano che non gli lascia scampo, Hutch si rende protagonista di una storia al cardiopalma che mostra la straordinaria evoluzione di un personaggio in grado di fare qualsiasi cosa. Pronti a imbracciare le vostre migliori armi e a dare una mano al nuovo John Wick?