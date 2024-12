Io sono la fine del mondo: l'esilarante videobackstage esclusivo della commedia con Angelo Duro

Volti celati e troupe di spalle nell'esclusivo backstage per non rivelare troppo sulla scatenata commedia di Angelo Duro diretta da Gennaro Nunziante, al cinema dal 9 gennaio con Vision Distribution.

Io sono la fine del mondo, un titolo che è un programma, come scopriamo nell'esclusivo video backstage della commedia interpretata da Angelo Duro. Diretto da Gennaro Nunziante, il regista che ha contribuito al successo delle pellicole di Checco Zalone, il film approderà nei cinema il 9 gennaio con Vision Distribution.

Ma mentre nel frammentario backstage tutti si rifiutato di mostrare i volti e si lasciando andare a dichiarazioni frammentarie, che cosa sappiamo della nuova fatica di Gennaro Nunziante? Poco a dir la verità se non che il film sarà una sorta di rivalsa per tutti quei figli che hanno avuto un cattivo rapporto con loro genitori.

Almeno questo è ciò che viene suggerito dalla sinossi del film, brevissima e priva di dettagli in cui si legge: _"'Un giorno i tuoi genitori non ci saranno più e sarai pieno di rimorsi' è la frase che convince Angelo a prendersi cura dei suoi vecchi genitori ora che non sono più autosufficienti: non vuole infatti perdere l'occasione di vendicarsi dei peggiori nemici della sua adolescenza.

La vendetta è un piatto che va servito freddo

Una produzione Indiana Production con Vision Distribution in collaborazione con Sky, il contenuto di Io sono la fine del mondo è stato descritto dallo stesso attore in modo colorito.

"Una mattina mi chiama da Palermo quell'idiota di mia sorella che non sentivo da tanti anni, e con quella voce stridula che infastidisce mi dice che vuole andare in vacanza, ma non può farlo perché deve prendersi cura di mamma e papà. Mi chiede di darle il cambio, ma io non ci penso nemmeno. Vi rendete conto? Devo andare giù a prendermi cura dei miei genitori, quei due rigidi e autoritari che per tutta l'adolescenza sono stati i miei nemici, che mi hanno imposto cosa fare, cosa mangiare, chi frequentare" racconta con fare colorito il comico. "Adesso sono diventati anziani e fragili e hanno bisogno di me. I paradossi della natura, diventare genitore dei tuoi genitori. No che non ci vado. A mente fredda, però, ci ho pensato e mi sono detto 'Quando ti ricapita l'occasione di poterti vendicare di tutto quello che ti hanno combinato quei due?'".

Ad accompagnare Angelo Duro nel suo esordio un cast di tutto rispetto che comprende il veterano Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone e Evelyn Maria Rita Famà.