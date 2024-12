Mufasa: Il Re Leone trionfa al box office italiano, batte Siani, Pieraccioni e Ozpetek

Mentre in patria stenta a decollare, l'Italia premia Mufasa: Il Re Leone e Disney. Il prequel del cult musicale animato guida il box office italiano con 4,5 milioni di euro, debutto che rappresenta una manna per gli esercenti italiani, e segna 581.897 presenze (dati Cinetel). Uscita massiccia in ben 608 sale per il film diretto dal premio Oscar Barry Jenkins che racconta l'origine di Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo che si imbatte in un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale.

In una top 5 dominata dai debutti, buone le aperture dei nuovi film di Alessandro Siani e Ferzan Ozpetek. Per essere sicuro di fare il colpaccio, Siani ingaggia il collega fiorentino Leonardo Pieraccioni che gli fa da spalla comica nello scatenato Io e te dobbiamo parlare, dove i due comici interpretano due agenti di polizia pasticcioni e problematici costretti a lavorare fianco a fianco nel tentativo di risolvere un vero crimine. C'è solo un piccolo problema. L'ex moglie di Siani si è messa insieme a Pieraccioni e lui non ha ancora mandato la cosa. Debutto da 1,6 milioni raccolti in 441 sale per la pellicola che promette di dominare il Natale nostrano.

Tutte a tavola in diamanti

A tallonarlo da molto vicino interviene Ozpetek col suo gineceo di Diamanti, pellicola la femminile che raccoglie tutte le attrici che ama in un omaggio al cinema e al femminile. Terzo posto, e 1,5 milioni di incasso raccolti in 461 sale per la pellicola che racconta la storia di una sartoria per il cinema gestita da due sorelle (Jasmine Trinca e Luisa Ranieri) e di tutto ciò che vi ruota attorno, come rivela la nostra recensione di Diamanti, uno dei migliori film di Natale 2024 al cinema.

Si conclude lo strapotere al botteghino di Oceania 2, scalzato da un altro sequel Disney dopèo tre settimane. Ma l'avventura polinesiana continua a incantare il pubblico nostrano, che continua a premiare le avventure dell'intraprendente Vaiana e del simpatico dio Maui. Altri 848.000 euro portano il film a superare i 17 milioni in quattro settimane. Un successo per la nuova incredibile avventura al femminile che vanta, in italiano, la presenza delle voci di Emanuela Ionica, Chiara Grispo, Fabrizio Vidale, Angela Finocchiaro, Roberto Pedicini, Micaela Incitti e Raphael Gualazzi e della cantante Giorgia.

Ultimo debutto della top 5 è Conclave, acclamata pellicola di Edward Berger che racconta col passo del thriller l'elezione di un Papa dopo la morte del Pontefice in carica. La potente interpretazione di Ralph Fiennes nei panni di un Cardinale decano che ha il compito di guidare l'elezione e la presenza di Isabella Rossellini nel ruolo di una volitiva suora rappresentano un valore aggiunto al film, in corsa per gli Oscar, che apre in 337 sale superando i 765 mila euro.