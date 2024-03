Io capitano di Matteo Garrone ispirato a Schettino e alla Costa Concordia, l'epic fail del Televideo Rai

È rimbalzato su tutti i media l'errore madornale commesso dal Televideo Rai in occasione degli Oscar 2024. Sulla schermata che informava della vittoria de La zona d'interesse come miglior film straniero, si parla anche della sconfitta di Io capitano di Matteo Garrone, definito erroneamente "un film ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia".

Io Capitano: un momento del film

Naturalmente tutti coloro che hanno visto Io capitano sanno che non ha niente a che vede con Schettino, visto che il film racconta il drammatico viaggio di due giovani africani verso l'Europa. Naturalmente i social non hanno perdonato l'incredibile svista scatenandosi con battute e commenti ironici.

Ma l'errore ha generato polemiche a non finire ai piani alti. Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria Pd, ha subito diramato una nota contro Televideo, testata diretta da Paolo Petrecca, come riporta LaPresse.

"Chi l'avrebbe mai detto al ministro della Cultura - avrebbe dichiarato Ruotolo, come riporta _Metronews - che la sua gaffe al premio Strega sarebbe stata superata a destra da Televideo, testata diretta da Paolo Petrecca? Sangiuliano (in giuria) fece intendere di non aver letto i libri finalisti: questa notte, commentando la premiazione degli Oscar, a Televideo hanno dimostrato di non aver visto nemmeno il trailer del film italiano in gara. Io capitano di Matteo Garrone, epopea di due ragazzi migranti che sognano di raggiungere l'Italia, diventa incredibilmente la storia del capitano Giovanni Schettino (errore di Ruotolo, in realtà si chiama Francesco, ndr), artefice del disastro della Costa Concordia. Viene da dire: 'Torni subito a bordo, Petrecca'. Ma il naufragio della testata di Petrecca e di questi vertici Rai si è già compiuto"_.

Io capitano sconfitto da La zona d'interesse agli Oscar, Matteo Garrone ringrazia per "le grandi emozioni"

Da dove nasce l'errore di Televideo

Io Capitano: i protagonisti in una scena del film

Fanpage ha cercato di vederci chiaro per capire da dove può nascere un errore così madornale. Può trattarsi di una distrazione clamorosa da parte di chi inserisce i contenuti di Televideo o, più probabilmente, dovrebbe essere chiamata in causa l'intelligenza artificiale?

Questa considerazione nasce dal fatto che l'unico film italiano candidato all'Oscar in questa edizione, dopo essere stato presentato in anteprima in concorso alla Mostra di Venezia, vincendo anche il premio per la miglior regia, ha fatto parlare di sé a lungo. Difficile che un giornalista italiano o qualcuno abituato a occuparli di notizie non conosca neppure a grandi linee il tema del film. Fanpage chiama dunque in causa un articolo del sito web cilentano.it "in cui l'autore dell'articolo racconta la sua esperienza, spiegando di aver consultato sul tema Oscar l'intelligenza artificiale di Microsoft, Gemini, per avere informazioni generiche sulla serata e sulla trama del film di Garrone".

L'articolo riporta poi il risultato ottenuto, che trovate di seguito: "Io capitano è un film biografico che racconta la storia di Francesco Schettino, il capitano della nave da crociera Costa Concordia che naufragò nel 2012. Il film è stato elogiato per la sua ricostruzione del disastro e la sua esplorazione dei temi della responsabilità e del coraggio".

Anche se non abbiamo la prova certa che l'errore di Televideo sia dovuto a un uso distratto e avventato dell'ai, gli indizi porterebbero proprio a questa conclusione.