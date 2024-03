Io capitano sconfitto da La zona d'interesse agli Oscar, Matteo Garrone ringrazia per 'le grandi emozioni'

Matteo Garrone non la spunta agli Oscar 2024, ma celebra la straordinaria esperienza in cinquina per il miglior film straniero condivisa con gli interpreti di Io capitano Seydou Sarr e Moustapha Fall.

Il viaggio straordinario di Matteo Garrone e del cast di Io capitano si è interrotto durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2024. Dopo aver ottenuto l'incredibile onore di entrare nella cinquina per il miglior film straniero, l'emozionante pellicola sulla migrazione dall'Africa in Europa è stata sconfitta da La zona d'interesse di Jonathan Glazer.

"È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il MIC, e tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato. Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni. E il viaggio non finisce qui perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto è iniziato e porteremo il film nei villaggi più remoti con degli schermi mobili" ha dichiarato Matteo Garrone, a Los Angeles insieme agli interpreti del suo film, Seydou Sarr e Moustapha Fall.

Io Capitano, l'Oscar, il ragù a casa Garrone: una serata ad Hollywood con Seydou Sarr e Moustapha Fall

Il commento di Paolo Del Brocco

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha commentato così la Cerimonia di premiazione degli Oscar 2024:

Io Capitano: un frame del film

"Essere arrivati fin qui è un risultato straordinario ed ora, nella notte più emozionante, tornano alla mente gli applausi e la commozione raccolti negli ultimi mesi in giro per il mondo. E come un lungo abbraccio continueranno ad accompagnarci nel viaggio che proseguirà il film, ora che ha raggiunto una risonanza mondiale. Festeggiamo con tutti i reali protagonisti di questa storia, con Mamadou Kouassi e Fofana Amara, con i due giovanissimi e straordinari attori Seydou Sarr e Moustapha Fall, e con Matteo Garrone questo bellissimo traguardo, a loro va il nostro più grande ringraziamento e le nostre congratulazioni. Matteo Garrone, grazie al suo enorme talento, ha acceso ancora una volta nel mondo, i riflettori sul cinema italiano. Ha portato di nuovo l'Italia a competere con le eccellenze della cinematografia internazionale fino alle battute finali, un risultato che ha qualcosa di prodigioso, visto che abbiamo gareggiato contro le forze smisurate delle grandi piattaforme e dei grandi distributori con budget a disposizione molto più sostanziosi. È una immensa soddisfazione essere arrivati fin qui e vogliamo condividere l'emozione con tutta l'industria cinematografica italiana, con il MIC, i partner che ci hanno sostenuto, e tutti coloro che in questi mesi hanno creduto fortemente in questo film, lo hanno amato e supportato, rendendo l'avventura di Io Capitano ancora più speciale".

Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema, ha aggiunto: "Io Capitano ha attraversato i continenti e gli oceani per raccontare una storia ispirata alle migliaia di odissee quotidiane intraprese dai migranti. E continuerà a raccontarle ancora, perché il film è stato venduto in tutto il mondo e proseguirà a lungo il suo cammino grazie al prestigio mondiale conquistato in questi mesi. Per Rai Cinema e per tutta la Rai questo traguardo rappresenta un grande motivo di orgoglio, un ulteriore forte stimolo per continuare a raccontare, attraverso il cinema, la nostra contemporaneità".