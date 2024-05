Io Capitano: la versione 4K (Bd 4K + Bd Hd) del film di Matteo Garrone è scesa di prezzo su Amazon

Con Io Capitano Matteo Garrone ha estasiato la critica specializzata e il pubblico al cinema, realizzando una pellicola che deve tanto alla realtà cui si ancora, in una serie di riflessioni che sfiorano continuamente il neorealismo più classico, parlando però sempre e comunque del nostro presente. I risultati di un lavoro del genere si sono fatti notare fin da subito, con i David di Donatello, e le candidature agli Oscar e Golden Globe. Ancora una volta il cinema italiano ha saputo, quindi, brillare fino a superare i limiti nazionali, modellando qualcosa di comune a tutti in una denuncia anche diretta, brutale e indelebile.

Io Capitano è un film che parla e si rivolge a tutti

Partendo dalle vicende personali di due giovani, Io capitano ne tratteggia le dinamiche che vivono quando scelgono d'imbarcarsi in un viaggio della speranza da Dakar per trasferirsi in Europa. Tutte le loro speranze e illusioni, però, dovranno scontrarsi con l'effettiva realtà delle cose, e con una crudeltà senza freni che, proprio in questi tempi, continua a spezzare, schiacciare e spazzare via vite.

