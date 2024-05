Io Canto Family stasera su Canale 5: anticipazioni, giudici e capisquadra dello show con Michelle Hunziker

Michelle Hunziker torna in prima serata stasera 20 maggio su Canale 5 dopo lo scarso successo ottenuto con il suo Michelle Impossible. Io Canto Family è il nuovo talent show dedicato alle famiglie che ci terrà compagnia per cinque lunedì. Ecco cosa c'è da sapere sullo spin-off di Io Canto Generation, nato sulle ceneri di Io Canto, il format andato in onda dal 2010 al 2013.

Io Canto Family: le anticipazioni di quello che vedremo

Il regolamento del nuovo programma prevede che ogni settimana si sfideranno sei squadre, ognuna è composta da due coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, uniti da un comune denominatore, la passione per la musica.

Naturalmente, trattandosi di famiglie, non mancheranno i momenti dedicati alle storie personali dei concorrenti che condivideranno con il pubblico le loro emozioni. "Sarà difficile non piangere", ha anticipato la conduttrice a Verissimo, aggiungendo dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: "Sarà dura per tutti noi perché sappiamo che trattenere le emozioni sarà difficile".

In veste di capisquadra tornano: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che abbiamo già visto a Io Canto Generation. Saranno al fianco dei concorrenti mettendo a disposizione tutto il bagaglio della loro esperienza nel mondo dello spettacolo e potranno accompagnarli anche durante le loro esibizioni.

La giuria è composta da quattro artisti del mondo dello spettacolo Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, anche loro confermati dal precedente talent di Gerry Scotti, e la new entry Fabio Rovazzi. Il loro compito sarà quello di valutare sia l'aspetto tecnico della performance che l'alchimia e la sintonia che la coppia di concorrenti è stata in grado di sprigionare sul palco.

Al termine di ogni puntata viene stilata una classifica, la squadra che occupa l'ultimo posto perde una coppia di concorrenti. La decisione verrà presa dai giurati e da Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, che in questo caso figura come quinto giudice. Ai loro voti si aggiungeranno quelli del pubblico presente in sala composto da 100 persone. Nell'ultima puntata solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro.