Invincible: i primi tre volumi del fumetto disponibili da oggi

Invincible arriva in italia grazie a saldaPress con il pack con i primi tre volumi del fumetto, in occasione dell'uscita della serie animata su Prime Video il 26 marzo!

La notizia circola da alcune settimane e Amazon Prime Video ha già diffuso i primi due esplosivi trailer: il 26 marzo debutta su Prime Video la nuova serie animata del miglior supereroe dell'Universo. Cioè Invincible. Oggi 4 marzo, per dare l'occasione a chi deve ancora farlo di scoprire il capolavoro a fumetti di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, saldaPress farà uscire Invincible Stagione 1, un pack contenente i primi tre volumi brossurati del fumetto a un prezzo pazzesco: 24,90 euro.

Il 25 marzo, invece, per tutti coloro che hanno letto in questi anni la serie nell'edizione spillata mensile, sarà disponibile in fumetteria e nello shop online saldaPress una variant celebrativa del primo numero in 1000 copie numerate, al prezzo di 5 euro. Una grande occasione per chi non ha ancora letto Invincible e per chi ha collezionato tutta la serie in albi mensili. Il modo migliore per prepararsi al debutto della serie animata Prime Video, che promette di essere davvero esplosiva.