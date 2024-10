Invincible 3: il teaser della terza stagione trapela online e rivela la data di uscita

Tra la prima e la seconda stagione della serie animata Invincible di Prime Video c'è stato un notevole distacco (oltre due anni), ma ci era stato assicurato che l'attesa per la terza stagione non sarebbe stata così lunga, e ora la conferma è arrivata grazie a un teaser trapelato online. Invincible tornerà sui nostri schermi il 6 febbraio 2025 - e non ci sarà nessuna fastidiosa pausa di metà stagione!

Non abbiamo idea di quanto tempo resterà in circolazione questo promo (e non ci sorprenderebbe se una versione ufficiale venisse rilasciata abbastanza presto), ma vede un Mark Grayson (Steven Yeun), ormai diciannovenne, incontrarsi con Cecil Stedman (Walton Goggins) in un caffè, in un'ambientazione simile a quella del teaser della seconda stagione con Allen l'alieno.

Cecil non è contento (tanto per cambiare) che Mark si sia preso una lunga pausa dalla lotta al crimine e dice al giovane eroe che ha bisogno di un maggiore addestramento se vuole affrontare l'imminente minaccia dei Viltrumiti. È un teaser divertente, ma qualcosa ci dice che la prossima stagione diventerà piuttosto cupa.

Invincible, che fine ha fatto il film live-action?

Cosa aspettarsi da Invincible 3

"Non voglio rivelare esattamente cosa stiamo facendo. C'è un sacco di roba fantastica su Cecil Stedman", ha detto il creatore Robert Kirkman in una recente intervista. "Vedremo un po' della sua backstory e lo conosceremo un po' di più come persona".

"Omni-Man era molto presente nella seconda stagione ed è una parte davvero importante dello show, ma mi sono un po' preoccupato dopo la prima stagione che la gente dicesse: 'Oh, adoro quell'Omni-Man. Voglio vedere più Omni-Man'. Così ci siamo presi una piccola pausa su Omni-Man per la seconda stagione. Sarà un po' più presente nella terza".

"La relazione tra Mark ed Eve si sta evolvendo in modo davvero entusiasmante. È stato molto importante per noi nella Stagione 2 mostrare che questo è lo show di Mark Grayson-Invincible; non è lo show di Omni-Man".

Invincible: Padre e figlio in una scena della serie Prime Video

Sterling K. Brown, Peter Cullen, Tatiana Maslany, Rob Delaney, Calista Flockhart, Phil LaMarr, Luke MacFarlane, Scott McNairy, Jay Pharoah, Ella Purnell, Tim Robinson, Ben Schwartz, Rhea Seehorn, Lea Thompson, Paul F. Tompkins e Shantel VanSanten si sono uniti al cast della seconda stagione come guest star.

Il cast stellare comprende anche Sandra Oh (Killing Eve) nel ruolo di Debbie Grayson, Mark Hamill (Star Wars) nel ruolo di Art Rosebaum, Seth Rogen (An American Pickle) nel ruolo di Allen l'alieno, Gillian Jacobs (Community) nel ruolo di Samantha Eve Wilkins/Atom Eve, Andrew Rannells (Black Monday) nel ruolo di William Clockwell, Zazie Beetz (Deadpool 2) nel ruolo di Amber Bennett, Walton Goggins (Vice Principals) nel ruolo di Cecil Stedman, Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) nel ruolo di Rex Sloan/Rex Splode, Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) nel ruolo di Donald Ferguson/Doc Seismic, Khary Payton (Young Justice) nel ruolo di Black Samson, Zachary Quinto (Star Trek Beyond) nel ruolo di Robot, Malese Jow (The Vampire Diaries) nel ruolo di Kate Cha/Dupli-Kate e Grey Griffin (Scooby-Doo) nel ruolo di Shrinking Ray.

"Dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e basato sull'omonimo fumetto di Skybound/Image di Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible è una serie animata di supereroi per adulti della durata di un'ora che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), che è un ragazzo come tutti gli altri della sua età - tranne che per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Ma quando Mark sviluppa i propri poteri, scopre che l'eredità del padre potrebbe non essere così eroica come sembra".