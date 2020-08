Into the Dark, da oggi su RaiPlay 3 nuovi episodi della serie horror targata Blumhouse

Arrivano oggi su RaiPlay 3 nuovi episodio di Into the Dark, la serie antologica horror prodotta dalla Blumhouse.

Da oggi su RaiPlay sono disponibili 3 nuovi episodi di Into The dark, la serie antologica horror in esclusiva in prima visione per l'Italia sulla piattaforma digitale Rai.

Prodotta da Blumhouse Television, distribuita dalla Sony Pictures Television, Into the Dark è una serie-evento horror dello studio indipendente di Jason Blum, produttore prolifico e multipremiato. Ciascun lungometraggio si ispira ad una festività diversa. La prima stagione comprende in totale 12 episodi, appuntamenti imperdibili per gli appassionati del genere, che saranno disponibili in italiano e inglese, con sottotitoli, e che sarà possibile scaricare e guardare anche off-line. Dopo i primi sei episodi pubblicati il 20 e il 30 luglio scorso, si prosegue dunque oggi, 20 agosto, e infine il 3 settembre, tre episodi in ogni data secondo l'ordine di uscita del calendario americano.

Ecco la programmazione dei prossimi episodi:

dal 20 agosto 2020

Pesce d'aprile . La notte di un social "troll" che dovrà fare i conti con gestore di un motel molto spiritoso

. La notte di un social "troll" che dovrà fare i conti con gestore di un motel molto spiritoso Tutto distrutto . Festa della mamma. Una madre costruisce la gabbia dorata del proprio figlio

. Festa della mamma. Una madre costruisce la gabbia dorata del proprio figlio Fateci entrare. Un'inquietante festa del papà, tra padre, figlie e alcuni spiriti maligni

dal 3 settembre 2020

Splendida America . Ambientato durante l'Independence Day, il film mette perfettamente in scena il sogno americano, così come sicuramente non era mai stato raccontato prima

. Ambientato durante l'Independence Day, il film mette perfettamente in scena il sogno americano, così come sicuramente non era mai stato raccontato prima Lo spirito della scuola . Primo giorno di scuola. La versione horror di The Breakfast Club

. Primo giorno di scuola. La versione horror di The Breakfast Club Il ballo della purezza. per la festività che celebra padri e figlie, un giuramento spietato fa riemergere un antico demone malvagio, Lilith

Le sei puntate precedenti sono già visibili sulla piattaforma RaiPlay.