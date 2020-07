Into the Dark, da oggi su RaiPlay la serie horror della Blumhouse: la programmazione

Arriva oggi su RaiPlay, con i primi 3 episodi, la prima stagione di Into the Dark, la serie antologica horror prodotta dalla Blumhouse: ecco la programmazione.

Into the Dark arriva finalmente in Italia, a partire da oggi su RaiPlay in esclusiva, con i primi 3 episodi della prima stagione, mentre i successivi verranno rilasciati sulla piattaforma streaming nelle prossime settimane.

Prodotta da Blumhouse Television, distribuita dalla Sony Pictures Television, Into the Dark è una serie-evento horror dello studio indipendente del prpduttore Jason Blum. Ogni puntata - veri e propri lungometraggi - si ispira ad una festività diversa e la prima stagione comprende in totale 12 episodi, appuntamenti imperdibili per gli appassionati del genere, che saranno disponibili in italiano e inglese, con sottotitoli, e che sarà possibile scaricare e guardare anche off-line.

Into the Dark: un'immagine per l'episodio Pooka!

"Into the Dark - Nel Buio" - commenta il direttore di RaiPlay Elena Capparelli - "è la prima serie tv internazionale che proponiamo in prima visione assoluta e in esclusiva su RaiPlay. Siamo felici di inaugurare questo nuovo ciclo di offerta originale con un prodotto di una major del calibro di Sony Pictures Television. Abbiamo scelto di iniziare con un'antologia horror, il genere cinematografico più vivace e seguito durante l'estate".

"Into the dark" è una serie antologica brillante e audace" aggiunge Zelda Stewart, Amministratore Delegato, Sony Pictures Entertainment Italia . "Siamo convinti che il target di pubblico della serie renda RaiPlay la piattaforma perfetta per questa serie e siamo entusiasti di portarla al pubblico italiano insieme ai nostri partner Rai".

Ecco la programmazione completa:

dal 20 luglio 2020

Il corpo . Ambientato durante la notte di Halloween, un serial killer, alle prese con il cadavere della sua ultima vittima, finisce per errore in un party a tema

. Ambientato durante la notte di Halloween, un serial killer, alle prese con il cadavere della sua ultima vittima, finisce per errore in un party a tema In carne e ossa . Nella ricorrenza del giorno del Ringraziamento, una ragazza agorafobica scopre che il padre nasconde un segreto proprio dentro casa

. Nella ricorrenza del giorno del Ringraziamento, una ragazza agorafobica scopre che il padre nasconde un segreto proprio dentro casa Pooka!. Un nuovo giocattolo di Natale diventa l'ultima ossessione di tutti i bambini e dell'attore che veste il suo costume

dal 30 luglio 2020

L'ultimo Capodanno . Quattro amiche storiche del liceo passano l'ultimo dell'anno insieme, ognuna per pareggiare dei conti in sospeso

. Quattro amiche storiche del liceo passano l'ultimo dell'anno insieme, ognuna per pareggiare dei conti in sospeso Giù . Il giorno di San Valentino, due apparenti sconosciuti sono costretti a socializzare dentro un ascensore, a causa di un guasto tecnico

. Il giorno di San Valentino, due apparenti sconosciuti sono costretti a socializzare dentro un ascensore, a causa di un guasto tecnico La casa sull'albero. Durante l'International Women's Day uno chef di grande successo si ritira per un weekend nella casa d'infanzia; qui conosce un gruppo di ragazze pronte a fargli pagare alcuni crimini commessi in passato

dal 20 agosto 2020

Pesce d'aprile . La notte di un social "troll" che dovrà fare i conti con gestore di un motel molto spiritoso

. La notte di un social "troll" che dovrà fare i conti con gestore di un motel molto spiritoso Tutto distrutto . Festa della mamma. Una madre costruisce la gabbia dorata del proprio figlio

. Festa della mamma. Una madre costruisce la gabbia dorata del proprio figlio Fateci entrare. Un'inquietante festa del papà, tra padre, figlie e alcuni spiriti maligni

dal 3 settembre 2020