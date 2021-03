Into the Dark 2: da oggi su RaiPlay la nuova stagione della serie horror firmata Blumhouse

Arriva oggi su RaiPlay Into the Dark 2, la nuova stagione della serie horror targata Blumhouse, con 6 episodi in boxset in esclusiva per l'Italia.

Da oggi su RaiPlay, per tutti gli amanti del brivido, arriva Into the Dark 2, nuova stagione della serie antologica horror prodotta da Blumhouse Television e distribuita dalla Sony Pictures Television.

Realizzata dallo studio indipendente di Jason Blum, produttore prolifico e multipremiato (vincitore di un Emmy per il miglior film tv con "The Normal Heart" e candidato agli Academy Award per il film Whiplash), Into the Dark è una serie antologica che rappresenta uno dei prodotti più interessanti del genere horror degli ultimi anni. La seconda stagione, a differenza della prima, non è composta esclusivamente da episodi che si ispirano ad una festività americana, ma in alcuni casi ripercorre fatti realmente accaduti.

Da oggi, venerdì 19 marzo, saranno disponibili 6 episodi in boxset, in doppia lingua, italiano e inglese, con sottotitoli. Pur presentando i classici stereotipi del genere horror, Into the dark porta in dote anche una certa dose di ironia, proponendo storie diverse tra loro, che mantengono una continuità stilistica che spesso strizza l'occhio al surreale. Blumhouse è la casa produttrice di franchise di successo come Halloween (2018), Insidious, Ouija e Paranormal Activity, oltre a film acclamati dalla critica come Scappa - Get Out e Whiplash.

Titoli e sinossi degli episodi: