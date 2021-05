Into the Dark 2: da oggi su RaiPlay gli ultimi episodi della seconda stagione

Arrivano oggi su RaiPlay gli ultimi sei episodi di Into the Dark 2, la seconda stagione della serie horror prodotta da Blumhouse.

Nei sei lungometraggi, disponibili in boxset, in doppia lingua (italiano e inglese) tra terrificanti segreti, misteri ed inquietanti ritorni di personaggi già incontrati nella prima stagione, sarà possibile scoprire storie diverse fra loro, in grado di mantenere però una continuità stilistica che spesso strizza l'occhio al surreale.

Realizzata dallo studio indipendente di Jason Blum, produttore prolifico e pluripremiato, Into the Dark è una serie antologica che rappresenta uno dei prodotti più interessanti del genere horror degli ultimi anni.

Titoli e sinossi degli episodi