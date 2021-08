Intervista col vampiro: Sam Reid interpreterà Lestat

Intervista con il vampiro tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, e sarà l'attore australiano Sam Reid a interpretare il vampiro Lestat nel progetto destinato ad AMC e AMC+.

Il romanzo scritto da Anne Rice era già stato alla base di un film con star Tom Cruise, Brad Pitt e Kirsten Dunst.

La versione televisiva di Intervista col vampiro sarà composta da una prima stagione di otto episodi che debutterà sugli schermi americani nel 2022. Rolin Jones, co-creatore di Perry Mason, sarà impegnato come sceneggiatore, creatore e showrunner della serie tramite il suo accordo con AMC Studios, oltre a essere un produttore esecutivo in collaborazione con Mark Johnson, Anne e Christopher Rice.

Sam Reid è recentemente apparso in Lambs of God accanto ad Ann Dowd, Essie Davis e Jessica Barden, e nella serie The Hunting prodotta per SBS.

Prossimamente l'attore australiano sarà la star di The Newsreader accanto ad Anna Torv e nel film The Drovers Wife.