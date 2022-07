Interview With the Vampire: il teaser svela la versione moderna del vampiro Louis

AMC+ ha diffuso il primo teaser trailer dell'attesa serie tv Interview With The Vampire, nuovo adattamento del classico di Anne Rice Intervista col vampiro.

Il teaser, che dura solo trenta secondi, offre un rapido sguardo all'intera premessa della serie aprendosi con una carrellata attraverso un paesaggio urbano, per poi passare a Daniel Molloy, interpretato da Eric Bogosian, il giornalista che intervista il vampiro emo Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson). Molloy registra l'ora, le 10:08 del mattino, e il suo nome e la data, il 14 giugno 2022, prima di rivolgersi al vampiro nella stanza. L'inquadratura poi taglia su Louis, che sta in piedi, di spalle, di fronte alla telecamera, a guardare fuori dalle grandi finestre della stanza. La luce è nebbiosa e arancione. Il teaser si conclude con una domanda: "Allora, signor du Lac, da quanto tempo è morto?"

Interview with the Vampire, adattato dall'omonimo romanzo di Anne Rice Intervista col vampiro, è incentrato sul vampiro Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) mentre racconta la storia della sua vita a un giornalista, svelando come è stato trasformato in un vampiro e poi guidato da Lestat de Lioncourt (Sam Reid). La serie è attualmente in produzione a New Orleans.

AMC aveva acquisito i diritti dell'intera saga di Anne Rice, Cronache dei vampiri, pubblicata dal 1976 al 2016, e anche la trilogia Lives of the Mayfair Witches per un totale di 18 titoli. AMC ha dapprima approvato la produzione di Interview With the Vampire, cui seguirà una serie basata su Lives of the Mayfair Witches.