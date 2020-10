Anne Hathaway: "Quello di Interstellar è stato il peggior costume di sempre"

Anne Hathaway ha parlato del costume indossato in Interstellar, definendolo "il peggiore di sempre" e ricordando anche un simpatico aneddoto riguardante Matt Damon e risalente ai tempi delle riprese del film diretto da Christopher Nolan.

In questi giorni, per promuovere il film Le Streghe, Anne Hathaway è stata ospitata in diversi show, tra cui anche il Jimmy Kimmel Live. In questa occasione, l'attrice ha parlato del trucco e dei costumi indossati per il film diretto da Robert Zemeckis, uscito oggi on demand, ma ha anche riportato alla mente la sua esperienza sul set di Interstellar, il film diretto da Christopher Nolan nel quale ha recitato.

In particolare, Kimmel ha chiesto ad Hathaway se fosse stato scomodo indossare il costume del suo personaggio, la Grande Strega Suprema. "Ho trascorso molto tempo seduta sulla poltrona del trucco e parrucco, ma il resto del costume andava bene. Posso comunque dire che il peggior costume che abbia mai indossato è stato quello di Interstellar. Quelle tute spaziali erano dure", ha detto l'attrice, ricordando il lavoro per il film del 2014. "Giravamo in condizioni piuttosto difficili. Eravamo in Islanda, stavamo correndo attraverso l'acqua, stavamo scalando i ghiacciai. Forse ho messo troppa pressione su me stessa ma ero l'unica ragazza dell'equipaggio che ne indossava una quindi ho pensato che non dovevo lamentarmi di questo e che non dovevo essere io a crollare", ha continuato l'interprete de Il diavolo veste Prada.

Hathaway ha infine detto che anche il co-protagonista di Interstellar, Matt Damon, parlò del suo disagio nell'indossare le tute spaziali: "Matt Damon è arrivato sul set e dopo soltanto due ore ha imprecato dicendo 'Questo è il peggior costume che abbia mai indossato'. E a quel punto è andato tutto bene perché una volta che lo ha detto Matt Damon, anche noi potevamo finalmente lamentarci" ha concluso l'attrice.