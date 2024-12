Interstellar: ecco tutti i segreti dell'incredibile 10th Anniversary Collector's Edition

Un'incredibile edizione speciale limitata da collezione per celebrare i 10 anni di Interstellar, il capolavoro visionario e rivoluzionario diretto da Christopher Nolan. È infatti passato già un decennio dall'uscita di un film che ha ridefinito la fantascienza, combinando una narrazione emozionante, una straordinaria fotografia e una colonna sonora indimenticabile di Hans Zimmer. Un anniversario che ora grazie all'uscita targata Warner Bros. Entertainment ha un sapore ancora più speciale, soprattutto per i fan del film e del regista britannico.

Matthew McConaughey e Anne Hathaway in una scena di Interstellar

Forse non apprezzato o capito del tutto all'epoca della sua uscita, Interstellar ha via via acquisito lo status di film cult, soprattutto per il suo approccio scientifico a temi come la ricolonizzazione, i buchi neri e le leggi dello spazio-tempo che governano l'universo, ma anche per il messaggio di speranza e fede nell'umanità. Un film che andava celebrato in maniera particolare, come in effetti è la straordinaria 10th Anniversary Collector's Edition, creata con la partecipazione e l'approvazione dello stesso Nolan.

Una confezione orizzontale con 5 poster, i patch delle tute e storyboard inediti

Ecco come si presenta la 10th Anniversary Collector's Edition di Interstellar

Oltre a proporre all'interno gadget esclusivi, la 10th Anniversary Collector's Edition di Interstellar è sorprendente già nel suo aspetto: ci troviamo infatti di fronte a una bellissima confezione orizzontale, una sorta di librone aprendo il quale troviamo sulla sinistra una tasca contenente un altro volume orizzontale molto elegante, che contiene gli storyboard di una sequenza inedita. Sempre nella tasca troviamo una busta con ben 5 poster cinematografici del film.

Tutto il contenuto della 10th Anniversary Collector's Edition di Interstellar, con i tre dischi, i 5 poster, gli storyboard della sequenza inedita e i patch delle tute spaziali

In mezzo al librone, che sulla destra contiene anche una nota scritta di Christopher Nolan, anche gli spettacolari patch delle tute spaziali che si vedono nel film, tutte rigorosamente in stoffa. Aprendo ulteriormente l'edizione arriviamo ai tre dischi che si sfilano lateralmente dalle apposite tasche. In uno c'è il film in 4K UHD, in un altro il film in blu-ray HD, e poi un terzo disco tutto dedicato ai numerosi extra, che come vedremo contengono anche un contributo inedito.

Il video 4K di Interstellar è mozzafiato con una nitidezza sbalorditiva

Jessica Chastain e Casey Affleck in una scena del film

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, l'edizione conferma tutto il buono che già si sapeva, a partire dal video 4K davvero stellare. Innazitutto ricordiamo che i frequenti e continui cambi di formato sono assolutamente fedeli al girato originale, un misto di vari tipi di riprese, principalmente Imax in formato 1.78:1 e le parti in 35 mm in formato 2.39:1. Cambiamenti che scivolano via invisibili e senza mai dare fastidio, perché la nitidezza è sbalorditiva in ogni occasione ed esalta la fotografia di Hoyte Van Hoytema. Basta vedere la precisione della finezza della polvere, i singoli steli dei campi di mais, la varietà dei paesaggi illustrati o tutti gli elementi e i piccoli particolari delle astronavi spaziali.

Un'immagine spettacolare dell'enorme buco nero Gargantua

Il 4K UHD riesce a superare anche la differenza nelle caratteristiche fra l'Imax e il resto delle riprese che nel blu-ray sono più avvertibili. Qui dominano ovunque un dettaglio chirurgico e una notevole profondità dell'immagine, con un nero incredibile per solidità nelle immagini dello spazio profondo, e un quadro assolutamente cristallino. Nelle scene in 35 mm c'è forse una maggior sensazione cinematografica, quella che solo la pellicola sa dare, con una grana leggera e naturale, ma le eventuali sfocature sono dovute esclusivamente alle scelte ottiche. Ampia la varietà cromatica, che passa da atmosfere calde e polverose nella terra in declino, a quelle più tetre e fredde degli altri mondi. Insomma un'esperienza video davvero spettacolare.

Interstellar: Gargantua e il suo buco nero, realtà o finzione?

Audio travolgente con il dominio della colonna sonora di Hans Zimmer

Matthew McConaughey con Mackenzie Foy che interpreta Murph da piccola

E veniamo al reparto audio, anch'esso ovviamente fondamentale in un film di tale portata spettacolare. Per quanto riguarda la traccia in italiano, bisogna accontentarsi di un dolby digital 5.1, che comunque si rivela una traccia di ottima fattura, pienamente adeguata a portare lo spettatore nello spazio e in mezzo alle avventurose vicende, e avvolgerlo da ogni tipo di suoni ben dislocati. Da apprezzare anche la potenza e l'impatto complessivo del sonoro, che oltre alla cura per i piccoli particolari e una perfetta separazione dei canali, presenta anche un sub molto muscolare e piacevolmente energico. Tutto da gustare il momento dell'entrata nel buco nero, come i rumori sinistri all'interno dell'astronave.

Una suggestiva scena del film di Christopher Nolan

Per il resto venti furiosi, tempeste di polvere, volare di detriti e astronavi in volo sono riprodotti con grande precisione e il mix è suggestivo, ma a volte la musica di Hans Zimmer appare troppo predominante su tutto e finisce per affogare altri rumori e piccole sfumature sonore d'ambienza, anche se questa caratteristica è più avvertibile nella traccia originale inglese e peraltro sembra che questa sia stata una scelta di Nolan. I dialoghi sono puliti, ma appunto un po' sottotono non tanto rispetto agli effetti, quanto soprattutto alla stessa colonna sonora. Come detto, la stessa caratteristica emerge in maniera ancora più evidente nella formidabile traccia originale in DTS HD Master Audio 5.1, che proprio per le sue qualità lossless è però superiore in tutti gli altri parametri, dal microdettaglio alla dinamica, fino all'impatto complessivo.

Interstellar: tutta l'arte cinematografica secondo Christopher Nolan

Un terzo disco con tre ore e mezza di extra e un contributo inedito

Anne Hathaway in un momento di grande tensione

Come detto, a completare questa incredibile edizione, un terzo disco è tutto riservato agli extra. Oltre a quelli già abbondanti presenti nelle precedenti edizioni, c'è anche un nuovo documentario retrospettivo realizzato per l'occasione. Si chiama The Future Is Now: A Look Back at Interstellar, dura 23 minuti ed esamina l'impatto del film dieci anni dopo la sua uscita, con approfondimenti di Christopher Nolan, della produttrice Emma Thomas, del produttore esecutivo Kip Thorne e del co-sceneggiatore Jonathan Nolan. Attraverso nuove interviste, si parla della fisica teorica che ha ispirato la storia, delle immagini profetiche del buco nero del film, fino alla rivoluzionaria scenografia per le riprese IMAX. Sono presenti anche Peter Jackson e Denis Villeneuve.

Christopher Nolan sul set di Interstellar durante le riprese

Il resto è già noto ma non per questo meno interessante. A partire da The Science of Interstellar, un contributo di ben 50 minuti nel quale Matthew McConaughey, con la consulenza dello scienziato Kip Thorne, ci porta a trattare e analizzare gli elementi più scientifici del film, soprattutto la teoria della relatività, la questione spazio-tempo, i buchi neri e i pianeti in grado di ospitare la vita. A seguire c'è Inside Interstellar, un panorama su tutti gli argomenti del film, diviso in 14 parti (totale 110 minuti) nel quale si trattano origini del progetto, le riprese Imax, le location, le riprese con la polvere, i robot e i loro design, la musica, la progettazione delle tute spaziali, il veicolo Endurance, le riprese dei pianeti alieni effettuate in Islanda, i veicoli utilizzati, i modellini impiegati, la simulazione dell'assenza di gravità, le teorie scientifiche, le scene più spettacolari e infine la speranza che il film possa essere fonte di ispirazione per le future generazioni. A chiudere Roundtables, con altri 20 minuti di discussioni sul film attorno a un tavolo, e quattro trailer.