Interstellar, su Netflix in streaming da oggi!

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Interstellar, il celebre film di Christopher Nolan datato 2014 con protagonista Matthew McConaughey.

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l'agricoltura. Un gruppo di scienziati appartenenti un tempo alla NASA, sfruttando un wormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, organizza una serie di missioni spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile. A tal scopo convince Cooper, un ex pilota di talento, a lasciare i propri figli per imbarcarsi in una missione che ha lo scopo di salvare l'umanità.

Interstellar: Matthew McConaughey al fianco di Anne Hathaway in un momento del film

Interstellar, già disponibile su Netflix, ha incassato circa 700 milioni di dollari in tutto il mondo, conquistando anche la critica con un ricco 73% di recensioni positive sul portale RottenTomatoes. Durante la Notte degli Oscar 2015, il film di Christopher Nolan è tornato a casa con un Academy Award per i Migliori Effetti Speciali, oltre ad altre 4 nomination. Questa pellicola era già stata preparata nel 2006, scritta da Jonathan Nolan, e alla regia era previsto l'arrivo di Steven Spielberg. Quando l'autore di Schindler's List ha scelto, però, altri progetti, lo sceneggiatore ha consigliato il fratello maggiore.

Interstellar è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.