Interstellar, Cillian Murphy voleva essere nel film di Nolan: 'È così coinvolgente, mi ha spezzato Il cuore'

Il rapporto lavorativo tra Christopher Nolan e Cillian Murphy ha avuto inizio nel 2005 quando l'attore è stato scelto per il ruolo di Spaventapasseri in Batman Begins (nonostante si fosse candidato per il ruolo del cavaliere oscuro). Da allora la collaborazione tra i due si è intensificata, fino ad arrivare a Oppenheimer, ma c'è un film di Nolan in particolare in cui Cillian Murphy avrebbe voluto recitare: Interstellar.

"Adoro Interstellar, lo trovo così emozionante. Ricordo di averlo visto al cinema quando i miei figli erano ancora piccoli. Quel film ha avuto un grande impatto su di me, mi ha spezzato il cuore. Ma Chris ha scelto le persone più giuste per Interstellar quindi non ho alcun risentimento nei suoi confronti" ha dichiarato l'attore ai microfoni di The Independent.

Uscito al cinema nel 2014, Interstellar ha incassato circa 700 milioni di dollari in tutto il mondo, conquistando anche la critica con un ricco 73% di recensioni positive sul portale RottenTomatoes. Durante la Notte degli Oscar 2015, il film di Christopher Nolan è tornato a casa con un Academy Award per i Migliori Effetti Speciali, oltre ad altre 4 nomination.

Interstellar e il cinema di Nolan: in viaggio tra il sogno, la memoria e le stelle

Di cosa parla Interstellar

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l'agricoltura. Un gruppo di scienziati appartenenti un tempo alla NASA, sfruttando un wormhole per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, organizza una serie di missioni spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile. A tal scopo convince Cooper, un ex pilota di talento, a lasciare i propri figli per imbarcarsi in una missione che ha lo scopo di salvare l'umanità.

A vestire i panni del protagonista un sensazionale Matthew McConaughey, affiancato da Anne Hathaway. Il film è disponibile in streaming su Netflix.