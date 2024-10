Interstellar: aperti su Amazon i preorder della 10TH Anniversary Edition (4K Ultra HD + Blu-ray)

Accendete i motori per un viaggio stellare senza precedenti: la 10th Anniversary Edition di Interstellar in 4K Ultra HD + Blu-ray è un tesoro per gli appassionati di cinema, un'opera che celebra una delle visioni più grandiose e intense di Christopher Nolan. Rivivete ogni dettaglio e ogni emozione di questo capolavoro della fantascienza moderna. Con questa edizione, ogni singola scena risplende di una cura senza precedenti, portando il pubblico ancora più vicino alla vastità e al mistero dell'universo rappresentato dal regista.

Parlando di Interstellar, si tratta di un lungometraggio che ha avuto un riscontro enorme non solo per il suo livello tecnico e visivo, ma anche per il modo in cui ha esplorato temi universali come il tempo, l'amore e la sopravvivenza. In questi dieci anni, il film è diventato una pietra miliare del cinema, un viaggio epico che ha saputo far sognare, riflettere e commuovere il pubblico di tutto il mondo. La 10th Anniversary Edition è un'esperienza immersiva che invita a riscoprire ogni frammento dell'opera di Nolan, con contenuti speciali e gadget che rendono omaggio a una pellicola che ha ridefinito i confini della fantascienza e continua a ispirare.

Oggi, quindi, vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder della 10TH Anniversary Edition (4K Ultra HD + Blu-ray) di Interstellar. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, è possibile preordinarla a 59,99€ con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (questo tipo di prenotazione permette di avere il film in questione al prezzo minimo, appunto, nell'eventualità in cui, da qui alla sua uscita, ricevesse un eventuale sconto. Trovate comunque tutti i dettagli nella pagina del prodotto su Amazon), in vista della sua data di pubblicazione indicata al 17 dicembre 2024. Se interessati al preorder, o a maggiori dettagli su questo articolo, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

Un'edizione di Interstellar da avere

Su Amazon viene riportato che la 10TH Anniversary Edition (4K Ultra HD + Blu-ray) di Interstellar celebra i 10 anni del film offrendo oggetti da collezione esclusivi quali: una sequenza di Storyboard inedita, 5 riproduzioni dei poster cinematografici e le patch delle tute spaziali. Inoltre questa edizione limitata presenta oltre 3 ore di contenuti speciali che includono la featurette "THE FUTURE IS NOW".

Se fan di Interstellar, non lasciatevi scappare la chance di preordinare questa edizione del film su Amazon.