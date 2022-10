Taika Waititi: Hulu ordina la nuova serie diretta dal regista di Thor: Love and Thunder

Il celebre romanzo di Charles Yu, Interior Chinatown, riceverà un adattamento televisivo per Hulu; il regista neozelandese Taika Waititi si occuperà di dirigere il pilot e fungerà da produttore esecutivo.

Hulu ha dato il via libera alla realizzazione di 10 episodi di Interior Chinatown, serie TV basata sull'omonimo romanzo pluripremiato di Charles Yu. Lo show era in fase di sviluppo dall'ottobre del 2020. Taika Waititi si occuperà di dirigere il pilot e fare da produttore esecutivo.

Venezia 2018: uno scatto di Taika Waititi al photocall delle giurie

Jimmy O. Yang sarà il protagonista della serie nel ruolo di Willis Wu, descritto come un "personaggio di sfondo bloccato a lavorare in un procedurale di polizia chiamato 'Black & White'" che non ha idea del suo status di protagonista. Quando diventa inavvertitamente testimone di un crimine, Willis inizia a dipanare una rete criminale a Chinatown, rivelando alcuni segreti di famiglia e cosa si prova a stare sotto i riflettori.

L'attore ha lavorato anche in "Love Hard", "Crazy Rich Asians" e "Silicon Valley", serie HBO composta da sei stagioni.

Interior Chinatown non sarà l'unica serie prodotta da Taika Waititi: il regista neozelandese si occuperà anche de Time Bandits per Apple TV+. Il progetto si ispira al film cult degli anni '80 di Terry Gilliam I banditi del tempo e vede nel cast la star di Friends Lisa Kudrow.