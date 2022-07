Star Wars: Taika Waititi vuole Natalie Portman nel suo film, ma si dimentica di un piccolo dettaglio...

Per molti la saga prequel di Star Wars sarà anche da dimenticare in senso figurato, ma Taika Waititi sembra averla scordata davvero, perché pare che abbia chiesto a Natalie Portman se volesse partecipare a un film di Star Wars (quello diretto da lui, ovviamente).

Immaginatevi la scena: conversazione completamente casuale sul set di Thor: Love and Thunder, Natalie Portman a.k.a. Jane Foster/la Potente Thor chiacchiera con il regista Taika Waititi.

L'attrice domanda: "Allora, cos'hai in programma dopo questo film?".

E Waititi risponde: "Oh, sto cercando di lavorare a un film di Star Wars... Hai mai avuto il desiderio di essere in un film di Star Wars?".

La vostra reazione quale sarebbe stata?

Quella di Natalie Portman è stata più o meno la seguente: "Ma io sono nei film di Star Wars".

Al che il regista, ridendo, avrebbe commentato: "Oh, giusto... Mi ero dimenticato di quei film!".

Beh, considerando le reazioni contrastanti che ha avuto la trilogia prequel di Star Wars, forse tra i fan c'è anche chi avrebbe preferito avere la memoria corta come quella del regista, ma nel bene o nel male, è quasi impossibile dimenticarsi di quei film, e soprattutto è difficile scordarsi di Natalie Portman nel ruolo di Padmé Amidala, non trovate?