Instant Family stasera su Canale 5: trama, curiosità, cast e storia vera della commedia con Mark Wahlberg

Appuntamento con il buon umore stasera su Canale 5 con Instant Family. Ispirato ad una storia vera, il film è diretto da Sean Anders. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista e da John Morris. La composizione della colonna sonora è stata affidata a Michael Andrews. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Instant Family: Trama

Una coppia decide di adottare un figlio utilizzando il sistema statale, ritrovandosi però alle prese con tre ragazzini scatenati che non hanno alcun interesse nell'essere educati. All'inizio le cose non saranno semplici e adattarsi richiederà pazienza da parte di tutti e non pochi pasticci, ma ben presto i tre ragazzini cominciano a rendersi conto che forse questa è la famiglia giusta per loro.

Instant Family: Curiosità

Instant Family è stato distribuito in Italia a partire dal 21 marzo 2019 grazie a 20th Century Fox

Con questo film, Sean Anders e Mark Wahlberg sono alla loro terza collaborazione, i due hanno lavorato insieme in Daddy's Home e Daddy's Home 2.

Nel gennaio 2015, durante una partita di basket tra i New Orleans Pelicans e i Los Angeles Lakers, è stata girata la scena in cui Will Ferrell colpisce accidentalmente in pieno volto una cheerleader, interpretata dalla stunt e wrestler Taryn Terrel

Instant Family: Storia Vera

Il regista Sean Anders e sua moglie hanno adottato tre bambini nella vita reale. La loro esperienza personale ha ispirato la trama del film e ha reso il progetto particolarmente significativo per Anders. I bambini in questione avevano 6 anni, 3 anni e 18 mesi.

Durante un'intervista, il regista ha condiviso la sua esperienza: "All'inizio non è facile, ti ritrovi in casa tua con questi perfetti sconosciuti, ti senti come se stessi facendo il babysitter per i figli di qualcun altro. È un'esperienza estenuante e ti senti perso e spaventato, perché loro non si fidano di te e tu non sai esattamente cosa stai facendo".

"Tuttavia, col passare del tempo, quell'imbarazzo e quelle paure gradualmente svaniscono - ha continuato Sean Anders - È un po' come una storia d'amore: all'inizio tutto sembra meraviglioso, poi arrivano le difficoltà, ma lungo il percorso ci si innamora e la vita diventa qualcosa di incredibile, più speciale di quanto avresti mai immaginato. Mia moglie ed io possiamo guardare indietro e ricordarci come sia stato innamorarci dei nostri figli".

Instant Family: Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Instant Family

Instant Family è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 81% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 57 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.3 su 10

Instant Family: Interpreti e personaggi